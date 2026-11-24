O São Paulo iniciou nesta terça-feira (24) a preparação para enfrentar o Remo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após empatar por 1 a 1 com o Botafogo, no Nilton Santos, o elenco se reapresentou no CT da Barra Funda e passou por avaliações cardiológicas em parceria com o Einstein Hospital Israelita.

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Os exames fazem parte dos procedimentos realizados tradicionalmente pelo clube no fim da temporada, como preparação para a pré-temporada. Uma parte dos jogadores realizou o check-up durante a manhã desta terça, enquanto o restante do grupo passará pelas avaliações na quarta-feira (25).

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Depois dos testes, os atletas foram divididos de acordo com a minutagem na última partida. Os jogadores que atuaram por mais tempo diante do Botafogo fizeram atividades regenerativas na parte interna do CT.

Já os demais foram a campo e trabalharam com o técnico Dorival Júnior e seus auxiliares. O treinamento contou com exercícios de fundamentos técnicos e troca de passes, além de uma atividade de posse de bola. Na sequência, duas equipes disputaram um jogo em espaço reduzido.

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O elenco voltará aos trabalhos na tarde desta quarta-feira, quando o Tricolor finalizará a preparação para o próximo compromisso. São Paulo e Remo se enfrentam na quinta-feira (26), às 20h, no Morumbis, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida também marcará o último jogo do São Paulo como mandante na temporada de 2026.