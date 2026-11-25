Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (25/11/2026)
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A quarta-feira (25) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com jogos pela Champions League e Brasileirão Série A. Os destaques ficam para Sabah x Barcelona, PSG x Roma, Lille x Bayern Munique e Atlético Mineiro x Corinthians.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 25 de novembro de 2026):
Champions League
14h45 – Sabah x Barcelona - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
14h45 – Slavia Praga x Villarreal - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
17h – Lille x Bayern Munique - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
17h – Internazionale x Stuttgart - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
17h – Shakhtar Donetsk x Fenerbahce - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
17h – Paris Saint Germain x Roma - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
17h – Club Brugge x Liverpool - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
17h – Atlético de Madrid x Viking - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
17h – Sporting x Manchester United - Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
Brasileirão Série A
20h – Atlético Mineiro x Corinthians - (Premiere)
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