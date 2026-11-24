Com reservas e garotos da equipe Sub-20, o Palmeiras está escalado para enfrentar a Chapecoense na noite desta terça-feira (24), às 18h (de Brasília), pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será na Arena Condá, em Chapecó.

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O técnico Abel Ferreira não relacionou os titulares para esta viagem, visando à final da Libertadores, marcada para sábado (28), em Montevidéu, no Uruguai, contra o Estudiantes, da Argentina.

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Como não tem mais chances de ganhar o Brasileirão, nomes das categorias de base ganharão minutos, assim como atletas que vinham sendo pouco aproveitados nas últimas partidas, casos de Marcelo Lomba, Emiliano Martínez e Felipe Anderson.

➡️ Chapecoense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Escalação do Palmeiras:

Marcelo Lomba; Khellven, Benedetti, Koné, Emiliano Martínez e Felipe Anderson; Luis Pacheco e Larson; Erick Belé, Fabiano e Heittor.

Desfalques: Murilo: transição física, Piquerez: lesão na coxa direita, Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Barboza, Arthur, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Lucas Evangelista, Mauricio, Jhon Arias, Ramón Sosa, Flaco López e Vitor Roque: preservados

Pendurados: Arias, Arthur, Flaco López, Lucas Evangelista, Luis Pacheco, Mauricio, Sosa e Vitor Roque

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SÃO PAULO (SP), 31/05/2026 - CAMPEONATO BRASILEIRO / PALMEIRAS x CHAPECOENSE - Allan, jogador do Palmeiras, em ação durante partida contra a Chapecoense, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, realizada no Estádio Nubank Parque, em São Paulo (SP).<br> (Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress).



