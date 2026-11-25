O que o Corinthians pode esperar do Atlético-MG após vice na Sul-Americana?
Equipe mineira acumula oito partidas sem vencer e enfrenta pressão da torcida
O Corinthians enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na reta final da temporada. Enquanto o Timão tenta se afastar da zona de rebaixamento, o Galo busca reagir após perder duas oportunidades de conquistar títulos.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
A equipe comandada por Clarence Seedorf chega ao compromisso embalada pela goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo, na Neo Química Arena. O resultado trouxe alívio ao clube paulista na luta contra o rebaixamento e aumentou a confiança do elenco. Apesar da recuperação, o Corinthians ainda precisa somar pontos nas últimas três rodadas para garantir sua permanência na elite nacional.
O que o Corinthians pode esperar do Atlético-MG?
O Atlético-MG teve uma mudança significativa de perspectivas nas últimas duas semanas. Após alimentar o sonho de conquistar a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, a equipe acabou eliminada pelo Grêmio, na Arena MRV, e perdeu a decisão continental para o Boca Juniors, em Barranquilla, na Colômbia. Com isso, o Brasileirão passou a ser a principal prioridade do clube mineiro.
Entretanto, o Galo atravessa seu pior momento sob o comando de Eduardo Domínguez. A equipe não vence há oito partidas, desde o triunfo por 1 a 0 sobre o Coritiba. O treinador, que chegou a ser exaltado durante duas sequências de invencibilidade, de oito e 14 jogos, enfrenta agora o período mais delicado de seu trabalho.
As escolhas de Eduardo Domínguez para a final da Sul-Americana também aumentaram a pressão. As escalações de Minda e Preciado entre os titulares foram questionadas por parte da torcida, assim como a postura apresentada pela equipe diante dos argentinos.
Restando três rodadas para o encerramento do Brasileirão, o Atlético-MG depende apenas de seus resultados para conquistar uma vaga na Libertadores. No entanto, o desempenho recente aumenta as dúvidas sobre a capacidade de reação do time. Após o retorno da Colômbia, torcedores protestaram contra a fase da equipe, enquanto o trabalho de Eduardo Domínguez passou a receber críticas mais intensas.
Os números também ajudam a explicar o momento. Nos últimos dez jogos, o Atlético-MG marcou apenas sete gols e sofreu 12. Diante do Corinthians, a equipe mineira entrará em campo pressionada por resultados, em um ambiente de tensão e desconfiança após um período em que chegou a empolgar seus torcedores.
Mais LANCE!
Atlético-MG e Corinthians fazem duelo decisivo para G-6 e Z-4 sob muitos olhares atentos
Dez clubes secam ou torcem no encerramento da 36ª rodada do Brasileirão
Leitura labial revela discussão de Neymar com Gabigol, do Santos
Com o triunfo, o Grêmio está fora da zona de rebaixamento até o momento
Abel revive tática no Palmeiras e indica time para final da Libertadores
Comissão volta a poupar principais peças antes de decisão; trio perde espaço em derrota para a Chapecoense
Botafogo terá mudanças na zaga para enfrentar o Bahia
Glorioso perdeu Ferraresi e Marçal, que cumprirão suspensão na penúltima rodada
Eleição Corinthians: Zé Mendes planeja acordo inicial com a SAFiel
Candidato da Chapa 08 apresenta propostas para superar crise
Coluna do Dudu: Título brasileiro coroou consistência do Flamengo sobre os rivais
Em um patamar acima, Rubro-Negro e Palmeiras transformam Brasileirão em La Liga
Números expõem carência no ataque do Vasco; veja comparação entre os centroavantes
Clube já encaminhou a chegada de Carlos Vinícius para 2027
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (25/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
São Paulo tenta evitar feito inédito do Remo em confronto no Morumbis
Tricolor recebe equipe paraense nesta quinta-feira (26), pela 37ª rodada do Brasileirão, após derrota por 1 a 0 no primeiro turno
Caçado? Neymar aparece no topo de ranking com média de faltas sofridas por jogo
Mesmo em quinto no ranking absoluto por ter disputado apenas 17 jogos, camisa 10 do Santos tem índice superior ao de Matheus Pereira, Kevin Viveros, Rodrigo Garro e Breno Bidon
Copinha 2027: FPF divulga grupos, sedes e onde assistir
FPF dilvuga detalhes da maior competição de base do futebol brasileiro
São Paulo realiza exames cardiológicos e inicia preparação para enfrentar o Remo
Após empate com o Botafogo, elenco se reapresentou no CT da Barra Funda e abriu os trabalhos para a penúltima rodada do Brasileirão
Joia de 120 milhões de euros do Botafogo, Victor Hugo brilha em campanha do sub-17
Volante assinou novo contrato com o clube no meio do ano, agora com validade até 2030
Esquecido? Cebolinha se pronuncia após episódio em Santos x Grêmio
Santos divulgou vídeo do atacante e publicou nota oficial negando que o jogador tenha sido deixado no Morumbis após a derrota.
Palmeiras preserva titulares para a final da Libertadores e perde para a Chapecoense
Equipes se enfrentaram pela 37ª rodada do Brasileirão; veja tudo o que aconteceu no jogo
Em meio a impasse com Vasco, Jair recebe sondagem de rival carioca
Fluminense tem interesse no jogador para 2027
Escalação: Abel mescla reservas e jovens da base do Palmeiras para enfrentar a Chapecoense
Equipes se enfrentam logo mais, às 18h, pela 37ª rodada do Brasileirão
Neymar declara estar feliz no Santos e fala sobre o futuro: 'Quero ficar'
Após a derrota para o Grêmio, camisa 10 do Peixe conversou com a imprensa e foi questionado sobre sua permanência no Alvinegro
Chapecoense prepara homenagens pelos dez anos do acidente aéreo; veja programação
Clube terá exposição, vigília, culto ecumênico e inauguração de memorial em Chapecó; Lance! também publica especial sobre a tragédia