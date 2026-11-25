O Corinthians enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na reta final da temporada. Enquanto o Timão tenta se afastar da zona de rebaixamento, o Galo busca reagir após perder duas oportunidades de conquistar títulos.

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A equipe comandada por Clarence Seedorf chega ao compromisso embalada pela goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo, na Neo Química Arena. O resultado trouxe alívio ao clube paulista na luta contra o rebaixamento e aumentou a confiança do elenco. Apesar da recuperação, o Corinthians ainda precisa somar pontos nas últimas três rodadas para garantir sua permanência na elite nacional.

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O que o Corinthians pode esperar do Atlético-MG?

O Atlético-MG teve uma mudança significativa de perspectivas nas últimas duas semanas. Após alimentar o sonho de conquistar a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, a equipe acabou eliminada pelo Grêmio, na Arena MRV, e perdeu a decisão continental para o Boca Juniors, em Barranquilla, na Colômbia. Com isso, o Brasileirão passou a ser a principal prioridade do clube mineiro.

Entretanto, o Galo atravessa seu pior momento sob o comando de Eduardo Domínguez. A equipe não vence há oito partidas, desde o triunfo por 1 a 0 sobre o Coritiba. O treinador, que chegou a ser exaltado durante duas sequências de invencibilidade, de oito e 14 jogos, enfrenta agora o período mais delicado de seu trabalho.

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As escolhas de Eduardo Domínguez para a final da Sul-Americana também aumentaram a pressão. As escalações de Minda e Preciado entre os titulares foram questionadas por parte da torcida, assim como a postura apresentada pela equipe diante dos argentinos.

Restando três rodadas para o encerramento do Brasileirão, o Atlético-MG depende apenas de seus resultados para conquistar uma vaga na Libertadores. No entanto, o desempenho recente aumenta as dúvidas sobre a capacidade de reação do time. Após o retorno da Colômbia, torcedores protestaram contra a fase da equipe, enquanto o trabalho de Eduardo Domínguez passou a receber críticas mais intensas.

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Os números também ajudam a explicar o momento. Nos últimos dez jogos, o Atlético-MG marcou apenas sete gols e sofreu 12. Diante do Corinthians, a equipe mineira entrará em campo pressionada por resultados, em um ambiente de tensão e desconfiança após um período em que chegou a empolgar seus torcedores.