Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos à presidência do Corinthians, o LANCE! recebe, nesta quarta-feira (25), José Augusto Mendes, de 66 anos, que lidera a Chapa 08 – Integridade.

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A eleição presidencial do Corinthians está inicialmente prevista para o dia 28 de novembro. O pleito definirá o sucessor de Osmar Stabile, atual presidente do clube, que anunciou a decisão de não disputar a reeleição.

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O LANCE! optou por realizar uma série de entrevistas com perguntas padronizadas sobre os principais desafios do Corinthians para o próximo mandato. O objetivo é apresentar os projetos dos concorrentes e permitir que os torcedores comparem as ideias e os planos de gestão de cada um.

Quem é José Augusto Mendes

José Augusto Cardoso Mendes, conhecido como Zé Mendes, tem 66 anos e é engenheiro metalúrgico formado pela Universidade de São Paulo (USP), onde também concluiu mestrado. Possui MBA pela McKinsey & Company, realizado na Suíça, e acumula experiência nas áreas de planejamento estratégico, gestão empresarial e consultoria. Desde 2008, é sócio da Mendes Planejamento Estratégico, além de ter passado por empresas como Odebrecht, Braskem e Logicalis Latam.

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Sua ligação com o Corinthians começou em 1960, quando foi associado ao clube por iniciativa do pai, Chico Mendes. Em 2000, tornou-se conselheiro vitalício e, em 2014, ocupou o cargo de secretário-geral da Diretoria Executiva.

Leia a entrevista completa:

L!: O Corinthians enfrenta uma grave crise financeira, com dívidas acumuladas e dificuldades para cumprir compromissos. Qual é o seu plano para reorganizar as finanças do clube? Quais medidas pretende adotar a curto e a longo prazo?

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Candidato: Nossa prioridade será organizar o caixa e conhecer a situação real das dívidas do Corinthians. Na primeira semana, contrataremos uma auditoria independente, que terá 90 dias para examinar todo o passivo. Ao mesmo tempo, vamos revisar contratos, reduzir despesas e estabelecer um fluxo de caixa com revisão semanal, em caráter emergencial, para que possamos manter as obrigações essenciais em dia. A partir desse diagnóstico, negociaremos com os credores de maneira organizada, buscando alongar prazos e reduzir encargos. Todas as ferramentas que nos ajudem nessa tarefa serão analisadas. Além disso, vamos propor um Regime de Responsabilidade Fiscal, com limites para gastos e endividamento, para impedir que o clube volte a essa situação.

L!: A dívida da Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal continua sendo um dos principais desafios financeiros do clube. Qual é a sua proposta para solucionar essa questão? Pretende renegociar o acordo atual ou buscar outras alternativas?

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Candidato: A dívida da Arena precisa ser tratada dentro da reestruturação financeira do Corinthians, considerando a capacidade de geração de receitas do estádio. Entendo que há negociações em andamento com a Caixa, mas me preocupa a falta de informações e o risco de estarmos trocando ativos valiosos do clube por um valor de dívida que talvez fosse reduzido caso fosse revisado. Se houver um acordo vantajoso antes da nossa posse, vamos respeitá-lo. Se não houver, daremos continuidade às conversas, buscando reduzir as garantias atualmente exigidas do clube e indo ao mercado para valorar os naming rights e outras propriedades relacionadas ao estádio, a partir de uma gestão profissional contratada.

Neo Química Arena, casa do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

L!: O aumento das receitas é fundamental para a recuperação financeira do Corinthians. Quais são suas propostas para atrair novos patrocinadores, valorizar a marca, ampliar receitas comerciais e explorar melhor o potencial econômico da Neo Química Arena?

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Candidato: O Corinthians tem uma das marcas mais fortes do futebol mundial, mas aproveita muito pouco esse potencial, especialmente por conta da crise de credibilidade que vive. Já temos um nome de mercado para esse departamento, que será anunciado antes das eleições. Ele conduzirá uma reformulação completa, com ampliação e especialização do quadro de funcionários, visando ampliar as receitas e melhorar nosso relacionamento com os parceiros atuais. O futebol feminino e as outras modalidades ganharão atenção ainda mais dedicada, e buscaremos otimizar a forma de exploração comercial dos equipamentos do clube, incluindo o Parque São Jorge e os Centros de Treinamento. Também entendo que temos muitas oportunidades de ganhos ao ampliar a presença internacional da marca Corinthians. Tudo isso só sai do papel com uma gestão que pare de reagir e comece a planejar e executar.

L!: Diante das discussões sobre a proibição da publicidade de casas de apostas no futebol brasileiro, como o senhor avalia esse cenário? Considerando a importância dos patrocínios das bets para as receitas dos clubes, como o senhor, caso seja eleito presidente do Corinthians, pretende lidar com essa situação se a proibição for confirmada em definitivo?

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Candidato: A medida provisória que proíbe as bets já está em vigor, mas ainda existem discussões no Congresso e no Judiciário. Hoje, a realidade é buscar patrocinadores de outros setores para substituir essas receitas. É um desafio importante, porque estamos falando de contratos de valores muito elevados. Pessoalmente, reconheço os problemas sociais causados pelas apostas e gostaria que o futebol não tivesse suas atividades dependendo desse mercado. Se por acaso a atividade voltar a ser permitida, qualquer parceria terá que ser muito bem analisada, inclusive sob o prisma da integridade e ética.

L!: A possibilidade de transformar o Corinthians em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) divide opiniões entre torcedores e dirigentes. Qual é o seu posicionamento sobre esse modelo? Considera essa alternativa para enfrentar a crise administrativa e financeira?

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Candidato: Sou favorável à transformação do futebol do Corinthians em SAF. Temos uma dívida próxima de R$ 3 bilhões, com obrigações de curto prazo que não serão resolvidas apenas com cortes e renegociações. Precisamos de capital novo. A SAF pode ajudar a recuperar a competitividade do futebol e também beneficiar o Clube Social, com recursos previsíveis para suas atividades (os royalties da SAF). Já me comprometi a assinar, na posse, um memorando de entendimentos com a SAFiel, não vinculante e não exclusivo. Mas vamos analisar também outras propostas, com apoio de especialistas, considerando o valor do investimento, a governança e o nível de participação da torcida, vedando qualquer projeto com envolvimento de ex-dirigentes ou figuras ligadas ao Corinthians que foram flagrados em irregularidades no passado. A decisão final dependerá das aprovações estatutárias e não será tomada exclusivamente por mim.

L!: Diante da crise financeira e administrativa do Corinthians, a possibilidade de uma intervenção judicial na gestão do clube tem sido discutida e cobrada por torcedores. Qual é o seu posicionamento sobre essa medida?

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Candidato: Entendo perfeitamente por que tantos torcedores defendem uma intervenção. A sucessão de escândalos e a falta de transparência fizeram muita gente perder a confiança na administração do clube. Eu entendo que uma eventual intervenção é uma decisão da Justiça, e que a mim, como eventual presidente, cabe cumprir, cooperando totalmente com as autoridades. Já conversei com representantes do Ministério Público e deixei claro que, no que depender de mim, eles podem ter uma sala no quinto andar do Parque São Jorge para trabalhar. Garanti que eles terão acesso a todas as informações necessárias para investigar. Não vou proteger ninguém que tenha prejudicado o Corinthians, não importa de que grupo político seja.

L!: Como pretende estruturar a diretoria do Corinthians? Quais critérios serão utilizados para escolher os profissionais responsáveis pelos departamentos e qual será o papel de especialistas externos na administração do clube?

Candidato: Quero uma administração profissional, com atribuições claras e pessoas qualificadas para cada função. Os principais cargos exigirão formação na área, pelo menos dez anos de experiência e reputação comprovadamente íntegra. Já anunciamos André Mastrobuono como nosso CEO, um executivo com experiência em recuperação de empresas, e temos mais seis nomes já escolhidos para outras áreas estratégicas. Todos serão apresentados antes da eleição. Alguns deles farão parte do Comitê Consultivo de Gestão, um grupo que dará suporte técnico à diretoria.

L!: Pensando no futebol profissional masculino, qual é o seu planejamento para a temporada de 2027? O clube terá condições de investir em contratações ou será necessário priorizar a redução de custos e a utilização de jogadores das categorias de base?

Candidato:Precisamos ser sinceros com o torcedor. O Corinthians provavelmente terá que começar 2027 com uma folha salarial menor, e para que isso impacte o mínimo possível, o trabalho de captação e de negociação com eventuais reforços precisa ser muito inteligente e preciso. Claro, isso também passa pela quitação dos transferbans. A base também poderá assumir um papel maior na montagem do elenco, e será necessário avaliar os contratos que estão vencendo, evitar renovações incompatíveis com nossa realidade e, possivelmente, negociar atletas para fazer caixa. Eu sei que não é um discurso popular, mas não posso prometer grandes contratações enquanto temos dificuldades até mesmo para pagar os salários CLT. Preciso ser responsável.

L!: As categorias de base representam uma importante fonte de formação de atletas e receitas para o Corinthians. Quais são seus projetos para melhorar a estrutura, a captação e o desenvolvimento de jovens jogadores? Como pretende equilibrar a utilização esportiva desses atletas com possíveis negociações?

Candidato: Nossa proposta é reunir o Chute Inicial, o CIFAC, o Departamento de Integração e as categorias de base sob um único plano de gestão. Queremos uma metodologia comum de formação, com acompanhamento individual dos atletas, integração com o profissional e critérios técnicos para captação e promoção. Também vamos retomar o projeto do Hotel da Base e fortalecer a formação cidadã desses jovens. Na parte financeira, precisamos aumentar a participação do Corinthians nos direitos econômicos dos jogadores que forma, e faremos isso mediante disponibilidade de caixa após uma eventual capitalização, via SAF ou outros projetos.

Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

L!: O futebol feminino do Corinthians conquistou protagonismo nacional e internacional nos últimos anos. Quais são seus planos para a modalidade? Pretende ampliar os investimentos, melhorar a estrutura e garantir a continuidade da competitividade da equipe?

Candidato: O futebol feminino é um dos maiores casos de sucesso da história recente do Corinthians, e nosso compromisso é preservar esse trabalho e ampliar os investimentos. As Brabas terão uma estrutura administrativa própria, autonomia nas decisões e orçamento específico, sem depender das prioridades do futebol masculino. Nos primeiros 30 dias, apresentaremos um planejamento para a modalidade, contemplando elenco, categorias de base, infraestrutura e metas esportivas. Também reforçaremos a equipe comercial dedicada à modalidade. Precisamos melhorar as condições de trabalho, garantir salários e premiações em dia e planejar a renovação gradual do elenco, recuperando a competitividade que tornou o Corinthians uma referência no futebol feminino.

L!: Além do futebol de campo, o Corinthians mantém modalidades como futsal e basquete, além das atividades do clube social. Qual é o seu projeto para esses departamentos? Como pretende garantir sua sustentabilidade financeira sem comprometer a tradição esportiva e social do clube?

Candidato: O Corinthians é um clube poliesportivo, e a gestão precisa se lembrar disso sempre, não apenas em bons momentos. Futsal, basquete, esportes olímpicos e paralímpicos fazem parte da nossa história. Cada modalidade terá orçamento e planejamento próprios, além de apoio comercial para buscar patrocinadores específicos. Também precisamos regularizar a situação fiscal do clube para voltar a captar recursos por meio das leis de incentivo ao esporte. No Parque São Jorge, teremos um administrador responsável pela conservação, pelos serviços e pelos investimentos. Vamos separar as contas dos departamentos, ouvir os associados e estudar parcerias para modernizar as instalações. A sustentabilidade financeira é indispensável, mas os departamentos terão a chance de se equilibrarem financeiramente antes de qualquer decisão sobre eventuais paralisações de atividades.

L!: Vamos fazer um exercício de imaginação. Suponha que o senhor vença a eleição e, ao final do seu mandato, a capa do Lance! traga sua foto acompanhada de uma manchete destacando o principal feito da sua gestão. Qual seria ela?

Candidato: Gostaria que fosse: "Corinthians encerra 2029 com contas equilibradas e competitividade em campo recuperada". Não prometo que vamos quitar todas as dívidas em três anos, porque seria irresponsável diante da situação que encontramos. Mas quero entregar um clube com as finanças organizadas, compromissos sendo cumpridos, uma gestão profissional e condições de voltar a investir no futebol. Se conseguirmos fazer isso, acredito que teremos cumprido nossa principal missão.