AO VIVO: acompanhe Chapecoense x Palmeiras pelo Brasileirão
Partida é válida pela 37ª rodada do Brasileirão; Lance! acompanha em tempo real
Chapecoense Palmeiras se enfrentam logo mais, às 18h (de Brasília), pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá. Com reservas e garotos da equipe Sub-20, o técnico Abel Ferreira escalou seus jogadores, já que o foco total está na disputa da final da Libertadores, marcada para sábado (28), contra o Estudiantes, da Argentina, em Montevidéu, no Uruguai.
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0' - BOLA ROLANDO!
O manto do dia em Chapecó! 🟢⚪ https://t.co/0IhOf2fg6X— SE Palmeiras (@Palmeiras) November 24, 2026
ESTAMOS ESCALADOS! 📋 #CHAxPAL #EscalaçãoSEP https://t.co/dSLMPa1xAX— SE Palmeiras (@Palmeiras) November 24, 2026
PINTOU A CHAPE! 🇳🇬📋 O Verdão do Oeste está definido para a partida diante do Palmeiras! #VamosChape https://t.co/nyx6s1KR2M— Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 24, 2026
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