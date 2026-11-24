Chapecoense Palmeiras se enfrentam logo mais, às 18h (de Brasília), pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá. Com reservas e garotos da equipe Sub-20, o técnico Abel Ferreira escalou seus jogadores, já que o foco total está na disputa da final da Libertadores, marcada para sábado (28), contra o Estudiantes, da Argentina, em Montevidéu, no Uruguai.

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