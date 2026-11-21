O técnico Pep Guardiola marcou presença na Arena Fonte Nova, em Salvador, neste sábado (21), para acompanhar o confronto entre Bahia e Coritiba, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O espanhol está na capital baiana em uma visita institucional como embaixador do Grupo City, conglomerado responsável pela administração de clubes como Manchester City e Bahia.

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A passagem de Guardiola por Salvador também foi marcada por encontros com personalidades do futebol e da música brasileira. Ao longo dos últimos dias, o treinador esteve com Rogério Ceni, comandante do Bahia, e foi visto conversando com Everton Ribeiro, camisa 10 do Tricolor. O espanhol também teve um encontro com Gilberto Gil, um dos artistas mais conhecidos da música brasileira.

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A visita reforça a ligação de Guardiola com o Grupo City, que tem o Bahia como um dos integrantes de sua rede internacional de clubes. O treinador espanhol comandou o Manchester City por várias temporadas e conquistou títulos importantes pelo clube inglês antes de encerrar sua passagem pela equipe.

COMO CHEGAM BAHIA E CORITIBA?

O confronto entre Bahia e Coritiba acontece neste sábado, às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada do Brasileirão.

O Tricolor entra em campo com o objetivo de permanecer na zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Já o Coritiba busca somar pontos para encaminhar sua permanência na elite do futebol brasileiro.

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Pep Guardiola deixou o City ao final da última temporada (Foto: Oli Scarff/AFP)

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