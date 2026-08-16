Santos provoca jogador do Vasco após polêmica com Neymar; veja
Santos venceu o Vasco por 3 a 0 em São Januário
O Santos venceu o Vasco por 3 a 0, neste domingo (16), em São Januário, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol, William Arão e Luan Peres fizeram os gols da vitória santista que renderam conteúdos provocativos dos perfis do clube Alvinegro.
➡️Veja gols em Vasco x Santos: Gabigol, Arão e Luan Peres marcam
Depois de um pré jogo cheio de provocações por parte da torcida vascaína com o elenco santista, principalmente relembrando seu relacionamento com a Bruna Marquezine e, também a goleada histórica no Santos em 2025, foi a vez do perfil oficial do Santos provocar o Vasco.
➡️Vasco x Santos: Thiago Mendes deixa Neymar no vácuo, e cena repercute
Confira as provocações:
E não é que VIROU BAILE? ☑️ pic.twitter.com/slfTDDVOca— Santos FC (@SantosFC) August 16, 2026
ESSA VITÓRIA EU TENHO QUE CUMPRIMENTAR... 😉🫱🏽— Santos FC (@SantosFC) August 16, 2026
Com gols de Gabigol, Arão e Luan Peres, Santos domina o Vasco em São Januário e vence por 3 a 0. MEUS CUMPRIMENTOS aos vencedores de hoje. pic.twitter.com/jknHAaUYuO
Da próxima vez, vem com a máscara certa. ✋🏽😜🤚🏽 pic.twitter.com/MVkRAoY0hK— Santos FC (@SantosFC) August 16, 2026
Quem pode comemorar, comemora! ⚪⚫ pic.twitter.com/EaP6GI8fk6— Santos FC (@SantosFC) August 16, 2026
Cumprimentando os vencedores! 🤝🤍🖤 pic.twitter.com/J0gv4qxNmH— Santos FC (@SantosFC) August 16, 2026
Vasco x Santos: como foi o jogo?
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Primeiro tempo: Vasco pressiona, mas Santos perde as melhores chances
O Vasco teve mais controle da partida no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances de gol. Mais cauteloso defensivamente, o Santos foi mais perigoso nas oportunidades que criou. Contudo, a primeira boa chance foi do Peixe, aos 14 minutos. Gabigol ficou cara a cara com Léo Jardim, mas finalizou para fora. O Cruz-Maltino manteve a iniciativa na sequência, sem conseguir levar perigo com a mesma frequência. Nos minutos finais, o Santos voltou a ameaçar, com Caballero cabeceando a bola no travessão. Apesar do maior volume vascaíno, o time visitante terminou a primeira etapa com as melhores oportunidades.
📲 Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Segundo tempo: Santo empilha gols e vence fora de casa
Os times voltaram do intervalo no mesmo ritmo, com o Vasco ocupando o campo de ataque e o Santos esperando a oportunidade de sair no contra-ataque. Tchê Tchê e Robert Renan despediçaram chances dentro da área, e Puma Rodríguez acertou a trave. Quem abriu o placar chegou ao gol, no entanto, foi o Santos. Rollheiser acionou Gabigol dentro da área, e o camisa 9 bateu de canhota para colocar os visitantes à frente aos 23 minutos. A partir dali, o jogo desandou para o Cruz-Maltino, e o Peixe empilhou um atrás do outro. Léo Jardim saiu mal em cruzamento, e Willian Arão fez o segundo santista. Pouco depois, o goleiro vascaíno deu rebote em cobrança de falta, e Luan Peres ampliou a vantagem para 3 a 0.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Torcedores do Vasco avaliam estreias de Sosa e ColidioHá 35 minutos
Fora de Campo
Falha de Léo Jardim em Vasco x Santos gera revolta: 'Não é possível'Há 1 hora
Fora de Campo
Torcedores mandam recado a Pedro Emanuel após Vasco x Santos: 'Suficiente'Há 1 hora
Fora de Campo
Roger Flores critica atitude de Thiago Mendes com Neymar: 'Não precisa'Há 1 hora
Fora de Campo
Veja gol em Lens x PSG: Thauvin abre o placar na final da SupercopaHá 2 horas
Fora de Campo
Veja gol em Atlético-MG x Grêmio: Vitor Hugo e Cuello marcamHá 2 horas
Mais LANCE!