Santos provoca jogador do Vasco após polêmica com Neymar; veja Santos venceu o Vasco por 3 a 0 em São Januário

O Santos venceu o Vasco por 3 a 0, neste domingo (16), em São Januário, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol, William Arão e Luan Peres fizeram os gols da vitória santista que renderam conteúdos provocativos dos perfis do clube Alvinegro.

➡️Veja gols em Vasco x Santos: Gabigol, Arão e Luan Peres marcam

Depois de um pré jogo cheio de provocações por parte da torcida vascaína com o elenco santista, principalmente relembrando seu relacionamento com a Bruna Marquezine e, também a goleada histórica no Santos em 2025, foi a vez do perfil oficial do Santos provocar o Vasco.

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Confira as provocações:

E não é que VIROU BAILE? ☑️ pic.twitter.com/slfTDDVOca — Santos FC (@SantosFC) August 16, 2026

ESSA VITÓRIA EU TENHO QUE CUMPRIMENTAR... 😉🫱🏽



Com gols de Gabigol, Arão e Luan Peres, Santos domina o Vasco em São Januário e vence por 3 a 0. MEUS CUMPRIMENTOS aos vencedores de hoje. pic.twitter.com/jknHAaUYuO — Santos FC (@SantosFC) August 16, 2026

Da próxima vez, vem com a máscara certa. ✋🏽😜🤚🏽 pic.twitter.com/MVkRAoY0hK — Santos FC (@SantosFC) August 16, 2026

Vasco x Santos: como foi o jogo?

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Primeiro tempo: Vasco pressiona, mas Santos perde as melhores chances

O Vasco teve mais controle da partida no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances de gol. Mais cauteloso defensivamente, o Santos foi mais perigoso nas oportunidades que criou. Contudo, a primeira boa chance foi do Peixe, aos 14 minutos. Gabigol ficou cara a cara com Léo Jardim, mas finalizou para fora. O Cruz-Maltino manteve a iniciativa na sequência, sem conseguir levar perigo com a mesma frequência. Nos minutos finais, o Santos voltou a ameaçar, com Caballero cabeceando a bola no travessão. Apesar do maior volume vascaíno, o time visitante terminou a primeira etapa com as melhores oportunidades.

Gabigol finaliza durante duelo entre Vasco e Santos em São Januário (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

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Segundo tempo: Santo empilha gols e vence fora de casa

Os times voltaram do intervalo no mesmo ritmo, com o Vasco ocupando o campo de ataque e o Santos esperando a oportunidade de sair no contra-ataque. Tchê Tchê e Robert Renan despediçaram chances dentro da área, e Puma Rodríguez acertou a trave. Quem abriu o placar chegou ao gol, no entanto, foi o Santos. Rollheiser acionou Gabigol dentro da área, e o camisa 9 bateu de canhota para colocar os visitantes à frente aos 23 minutos. A partir dali, o jogo desandou para o Cruz-Maltino, e o Peixe empilhou um atrás do outro. Léo Jardim saiu mal em cruzamento, e Willian Arão fez o segundo santista. Pouco depois, o goleiro vascaíno deu rebote em cobrança de falta, e Luan Peres ampliou a vantagem para 3 a 0.

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