O São Paulo terá problemas para escalar a equipe no clássico contra o Santos, nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Morumbis, em duelo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão. O técnico Dorival Júnior não poderá contar com peças fundamentais do time titular. Por outro lado, o período de treinos na Data Fifa serviu para recuperar atletas que reforçam o elenco no restante da temporada.

Para o confronto diante do Peixe, o Tricolor se reapresentou na última quarta-feira (23) e cumpre um calendário cheio no CT da Barra Funda. O grupo teve folga apenas no domingo (27), antes de iniciar a reta final de ajustes táticos no Morumbis.

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Suspensão, convocados e cirurgias ampliam lista de baixas

O principal desfalque no ataque de Dorival Júnior é o centroavante Calleri. O argentino cumpre suspensão automática após levar o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional. Além dele, o meio-campista Djhordney, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, não foi liberado pela CBF e fica fora do clássico.

No departamento médico, Domingos Duarte e Aurélio Buta também estão descartados. O zagueiro português sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito contra o Internacional e passará cerca de oito meses em recuperação após cirurgia. Já o lateral-direito angolano operou o menisco do joelho direito e deve desfalcar o time por dois meses.

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Em fase final de transição, o atacante Lucas participou de treinos parciais no gramado. Embora a projeção inicial de retorno fosse para 2027 devido à cirurgia no tendão de Aquiles, o camisa 7 tem superado etapas e projeta volta no dia 10 de outubro, contra o Vitória. O volante Newton segue em tratamento de um trauma na coxa direita, realizando trabalhos específicos com a fisioterapia, ainda sem data de retorno.

Fora dos planos da comissão técnica, o lateral Cédric Soares e o ala Enzo Díaz seguem treinando separados do grupo principal e assim permanecerão até o fim da temporada.

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Retornos e disputa por vagas no time titular

A boa notícia no CT da Barra Funda é o retorno de Bobadilla. Recuperado de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, o meio-campista treina sem limitações e fica à disposição para o San-São.

Diante das ausências, Dorival deve promover mudanças na equipe. A tendência é que a cria da base de Cótia, Gustavo Santana, ganhe oportunidade no ataque, na vaga de Calleri. No meio-campo, a vaga de Djhordney pode ser disputada entre Danielzinho e Pablo Maia, ao lado de Marcos Antônio. Na zaga, o experiente Rafael Tolói deve entrar no lugar do lesionado Domingos Duarte.

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Provável escalação do São Paulo contra o Santos

Rafael; Arboleda, Sabino e Rafael Tolói; Iago Borduchi, Lucas Ramon, Pablo Maia (Danielzinho), Marcos Antônio; Luciano e Gustavo Santana (Ferreirinha) e Arthur.