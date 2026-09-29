Governo anuncia bloqueio de mais de 5 mil sites de apostas
Ministérios também bloquearam perfis de redes sociais
O Governo Federal anunciou o bloqueio de 5.209 sites ilegais de apostas em coletiva no Ministério Público de São Paulo, nesta terça-feira (29). Além disso, a operação do Ministério da Justiça e Segurança Pública em conjunto com o Ministério da Fazenda solicitou a remoção de 300 páginas no Facebook e 90 perfis no Instagram relacionados ao tema.
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As ações integram a implementação da Medida Provisória (MP) decretada pelo Governo Federal em que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das chamadas bets. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva destacou a importância dos bloqueios realizados para seguir o cumprimento da nova MP.
- Estamos com atuação integrada, uma força-tarefa entre os ministérios, dividida em eixos que se concentram na limitação das ofertas de jogos de bets e na retirada da publicidade dessas apostas - disse o ministro.
Além do Facebook e do Instagram, essas ações também serão estendidas com o objetivo de verificar e excluir perfis em outras redes sociais, como TikTok e Telegram. Nos próximos dias, 186 aplicativos deverão ser removidos das lojas do Google e da Apple.
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