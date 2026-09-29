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Governo anuncia bloqueio de mais de 5 mil sites de apostas

Ministérios também bloquearam perfis de redes sociais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 21:21
Atualizado há 1 minutos
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Coletiva de imprensa com representantes do Governo Federal sobre atualização com derrubada de sites ilegais de apostas
Coletiva de imprensa com representantes do Governo Federal sobre atualização com derrubada de sites ilegais de apostas (Foto: Tom Costa/MJSP)

O Governo Federal anunciou o bloqueio de 5.209 sites ilegais de apostas em coletiva no Ministério Público de São Paulo, nesta terça-feira (29). Além disso, a operação do Ministério da Justiça e Segurança Pública em conjunto com o Ministério da Fazenda solicitou a remoção de 300 páginas no Facebook e 90 perfis no Instagram relacionados ao tema.

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As ações integram a implementação da Medida Provisória (MP) decretada pelo Governo Federal em que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das chamadas bets. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva destacou a importância dos bloqueios realizados para seguir o cumprimento da nova MP.

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- Estamos com atuação integrada, uma força-tarefa entre os ministérios, dividida em eixos que se concentram na limitação das ofertas de jogos de bets e na retirada da publicidade dessas apostas - disse o ministro.

Além do Facebook e do Instagram, essas ações também serão estendidas com o objetivo de verificar e excluir perfis em outras redes sociais, como TikTok e Telegram. Nos próximos dias, 186 aplicativos deverão ser removidos das lojas do Google e da Apple.

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