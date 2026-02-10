Fortaleza anuncia contratação de Rodriguinho, do Cruzeiro

O Fortaleza anunciou na tarde desta terça-feira (10) a contratação do atacante Rodriguinho, por empréstimo. O jogador estava no Cruzeiro e assinou com o Leão até o fim desta temporada.

Na última segunda-feira, o Lance! adiantou que as equipes tinham negociações avançadas para fechar a cessão do atleta por uma temporada. Em seu anúncio, o Tricolor destacou que se trata de um jogador dinâmico que pode atuar em diversas funções.

– A expectativa é muito grande em defender esse clube enorme. Estou muito feliz, empolgado e espero poder fazer um ótimo ano, uma ótima temporada e, se Deus quiser, conquistar títulos, além de conseguir o acesso para a Série A - disse o atacante em entrevista na chegada ao Fortaleza.

– O objetivo é conquistar títulos, isso seria muito importante, mas focando principalmente no acesso para a Série A, onde é o lugar do Fortaleza. Espero poder fazer bons jogos e ajudar o grupo a alcançar os nossos objetivos - complementou Rodriguinho.

Formado nas categorias de base do América-MG, o armador subiu para o profissional da equipe em 2022 e permaneceu no clube até 2024. No fim daquele ano, O Cruzeiro anunciou a contratação do atleta, que possui vínculo com a Raposa até o fim de 2027.

Rodriguinho na partida entre Tombense e Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Foram oito jogos pela Raposa em 2025, sem participações em gols. O meia foi emprestado ao Ceará em agosto e fez quatro partidas, novamente sem gols ou assistências.

Rodriguinho não foi o único a deixar o Cruzeiro

Na tarde desta terça-feira (10), o Cruzeiro oficializou a transferência de Cauan Baptistella para o Metalist 1925, da Ucrânia. Mais cedo, o jogador se despediu da Raposa.

Na semana passada, o Lance! adiantou que os ucranianos pagariam cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões na cotação atual) pelo jovem.

