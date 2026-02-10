menu hamburguer
Brasileirão

Mirassol x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11) no Maião

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 10/02/2026
16:37
Mirassol x Cruzeiro (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraMirassol x Cruzeiro (Foto: Arte Lance!)
  • Matéria
  • Matéria

Depois de voltar a vencer no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro buscará sua primeira vitória no Brasileirão nesta quarta-feira (11), contra o Mirassol, às 19h (de Brasília). A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e do SportvClique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo

MIR
Cruzeiro_Esporte_Clube_(logo).svg (1)
CRU
3ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Quarta-feira, 11 de fevereiro, às 19h00 (de Brasília)
Local
Estádio Maria de Campos Maia (Mirassol-SP)
Árbitro
Braulio da Silva Machado (SC)
Assistentes
Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)
Var
Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir

Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Após uma campanha histórica em sua primeira participação na elite do futebol brasileiro, o Mirassol busca seguir com o bom desempeno. Na atual edição do Campeonato Brasileiro, os paulistas estão invictos, com uma vitória por 2 a 1 contra o Vasco e um empate em 2 a 2 com o Remo.

REMO X MIRASSOL (Foto: Fernando Torres/AGIF/ Gazetta Press)
REMO X MIRASSOL (Foto: Fernando Torres/AGIF/ Gazetta Press)

Enquanto isso, o Cruzeiro tem a pior campanha do Brasileirão. O time comandado por Tite foi goleado por 4 a 0 pelo Botafogo em sua estreia e depois perdeu para o Coritiba no Mineirão, de virada, por 2 a 1. No entanto, no fim de semana, a Raposa retomou sua confiança com uma vitória por 2 a 0 contra o América-MG (confira a análise do jogo abaixo).

Confira as informações do jogo entre Mirassol x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X CRUZEIRO
CAMPEONATO BRASILEIRO- 3ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 11 de fevereiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Maria de Campos Maia (Mirassol-SP)
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), Sportv (canal fechado)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Yuri Lara (Aldo Filho) e Eduardo; Negueba, Alesson e Nathan Fogaça.

CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo (Villalba), Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Wanderson (Arroyo).

