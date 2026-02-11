Campeão da Libertadores com Grêmio assume comando de time do Gaúchão

O Monsoon agiu rápido e já tem um nome para substituir Paulo Baier, que deixou o clube após o empate em 1 a 1 com o Inter de Santa Maria, pela segunda rodada do quadrangular do Campeonato Gaúcho. Ex-jogador, de carreira marcante no futebol brasileiro e internacional, Arílson Costa é o nome escolido para assumir o cargo.

Como atleta, Arílson viveu grandes capítulos no futebol, com destaque para o Grêmio, onde foi multicampeão e conquistou títulos históricos como a Copa Libertadores da América e a Copa do Brasil. A trajetória do treinador também inclui passagem pela Seleção brasileira e experiências fora do país, com passagens pelo Kaiserslautern (Alemanha), Real Valladolid (Espanha) e Universidad de Chile.

Na carreira como treinador, acumula trabalhos em clubes como Aimoré, Grêmio Bagé, Atlético Catarinense e SC São Paulo/RS, com atuação voltada à formação de atletas e organização de equipes.

Arilson assume o Monsoon com a missão de dar um novo ânimo para a equipe, que precisa de uma vitória na partida diante do Avenida, no confronto dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. O treinador sabe que terá muito trabalho pela frente.

— Conheço bem os adversários que vamos ter pela frente. Já conversei com a direção e ficarei 24 horas aqui em Capão para amenizar esse pouco tempo que teremos de trabalho. Confio muito em todos e vamos fazer de tudo para garantir o Monsoon na elite do futebol gaúcho — afirmou o treinador.

