Vina recebe homenagem do Ceará após marca histórica no clube

O meio-campista Vina, do Ceará, recebeu uma homenagem após a marca histórica que atingiu pelo time. O feito aconteceu no triunfo por 4 a 0 sobre o Horizonte, no início deste mês, valendo pelo Campeonato Cearense.

Vina chegou a 50 gols pelo Vovô na ocasião e se isolou como o 25º maior artilheiro da história do Ceará. Foram 189 partidas para atingir tal estatística, com 34 assistências ao longo da passagem. O meia também é o maior artilheiro do clube na década e o quarto maior no século, ficando atrás somente de Sérgio Alves (141 gols), Magno Alves (103 gols) e Mota (89 gols).

A homenagem recebida consiste em uma placa e uma camisa personalizada, que faz alusão aos 50 tentos.

— Me sinto honrado e privilegiado. Desde o dia em que cheguei aqui, sempre falei sobre fazer história. Vejo que, depois desses anos, ela está sendo bem construída, com o apoio de todos do clube e, principalmente, do torcedor. Metas são para serem batidas, né? Sempre pensando no coletivo, principalmente no Ceará. É bacana ter esse reconhecimento e bons números aqui - disse o meio-campista ao site oficial do clube.

— Vamos por mais, passo a passo, batalhando e me dedicando, sempre pensando nos objetivos do clube. Sei que, fazendo gols, vou ajudar cada vez mais. Agora é pensar em aumentar esses números para contribuir com o Ceará nas competições - acrescentou Vina.

De volta ao Alvinegro desde o segundo semestre de 2025, o armador tem como grande meta no ano o acesso à elite do futebol brasileiro. A Série B terá início em março.

Ceará foca na semifinal do Cearense

Após o empate em 0 a 0 contra o Fortaleza, o Ceará já voltou as suas atenções para a partida contra o Floresta. O jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense será no domingo (15), às 16h (de Brasília).

