Mesmo com polêmica, São Paulo lança nova camisa; veja imagens

Mesmo após polêmicas, o São Paulo e a New Balance lançaram oficialmente o novo uniforme para a temporada 2026. O modelo abre uma sequência direcionada ao centenário do clube, que será comemorado em 2030.

No selo, há uma comemoração aos 96 anos do time. Na parte posterior, abaixo da gola, um transfer comemorativo exibe um dos versos mais marcantes do hino do clube, "Dentre os Grandes, És o Primeiro".

Veja as imagens

Entenda a polêmica

Antes do anúncio oficial, uma imagem da camisa vazou e começou a circular nas redes sociais. Isso gerou uma movimentação entre alguns conselheiros. A contestação envolve a questão das cores não serem completamente cobertas pelo escudo.

De acordo com o artigo 157 do estatuto, o uniforme principal deve "ser composto por camisas brancas, tendo à altura do peito três faixas horizontais vermelha, branca e preta, nessa ordem, cobertas inteiramente pelo emblema. As faixas vermelha e preta devem ter cinco centímetros de largura, e a branca, 2,5 centímetros. O uniforme número 1 será composto também por shorts brancos e meias brancas. Em caso de impossibilidade determinada pela entidade organizadora do jogo, deverão ser utilizados shorts e meias pretos. Apenas na impossibilidade de utilização das cores preferenciais por determinação da entidade organizadora do jogo, serão utilizados shorts e meias vermelhos".

Segundo conselheiros, a imagem vazada da nova camisa não atenderia a essas exigências. A exceção prevista no estatuto seria para um terceiro uniforme, o que não seria o caso.

No mais, vale destacar que a camisa foi aprovada ano passado, na gestão Julio Casares. Já produzidas, um "cancelamento" geraria um ruído com a fornecedora. Por isso, a gestão atual liberou. A tendência é que o elenco faça a estreia nesta quarta-feira, contra o Grêmio.