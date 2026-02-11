menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Mesmo com polêmica, São Paulo lança nova camisa; veja imagens

Tricolor lançou a camisa mesmo com polêmicas

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 11/02/2026
15:50
São Paulo anunciou a camisa nova nesta quarta (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
imagem cameraSão Paulo anunciou a camisa nova nesta quarta (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mesmo após polêmicas, o São Paulo e a New Balance lançaram oficialmente o novo uniforme para a temporada 2026. O modelo abre uma sequência direcionada ao centenário do clube, que será comemorado em 2030.

continua após a publicidade

No selo, há uma comemoração aos 96 anos do time. Na parte posterior, abaixo da gola, um transfer comemorativo exibe um dos versos mais marcantes do hino do clube, "Dentre os Grandes, És o Primeiro".

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Veja as imagens

Lance!

Entenda a polêmica

Antes do anúncio oficial, uma imagem da camisa vazou e começou a circular nas redes sociais. Isso gerou uma movimentação entre alguns conselheiros. A contestação envolve a questão das cores não serem completamente cobertas pelo escudo.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória do São Paulo nos jogos do Paulistão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

De acordo com o artigo 157 do estatuto, o uniforme principal deve "ser composto por camisas brancas, tendo à altura do peito três faixas horizontais vermelha, branca e preta, nessa ordem, cobertas inteiramente pelo emblema. As faixas vermelha e preta devem ter cinco centímetros de largura, e a branca, 2,5 centímetros. O uniforme número 1 será composto também por shorts brancos e meias brancas. Em caso de impossibilidade determinada pela entidade organizadora do jogo, deverão ser utilizados shorts e meias pretos. Apenas na impossibilidade de utilização das cores preferenciais por determinação da entidade organizadora do jogo, serão utilizados shorts e meias vermelhos".

Segundo conselheiros, a imagem vazada da nova camisa não atenderia a essas exigências. A exceção prevista no estatuto seria para um terceiro uniforme, o que não seria o caso.

continua após a publicidade

No mais, vale destacar que a camisa foi aprovada ano passado, na gestão Julio Casares. Já produzidas, um "cancelamento" geraria um ruído com a fornecedora. Por isso, a gestão atual liberou. A tendência é que o elenco faça a estreia nesta quarta-feira, contra o Grêmio.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias