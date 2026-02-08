Cruzeiro vence clássico contra o América-MG e assume liderança de seu grupo no Mineiro

Depois de uma derrota dura para o Coritiba na última quinta-feira, o Cruzeiro voltou a vencer neste domingo (8), ao bater o América-MG por 2 a 0 no Mineirão. Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança do grupo C do Campeonato Mineiro e depende apenas de si para se classificar para a semifinal.

O Cabuloso chegou a 12 pontos e atualmente tem a melhor campanha do Estadual. Para garantir seu lugar na próxima fase, a equipe comandada por Tite precisa apenas de uma vitória contra a URT, mas pode passar até mesmo perdendo, caso o Coelho vença o North.

Como foi o jogo?

Logo no primeiro minuto de jogo, o árbitro André Luiz Skettino marcou um pênalti após o goleiro Gustavo atropelar Gerson na área. Kaio Jorge bateu no meio do gol e abriu o placar. Com um gramado pesado no Mineirão e sob a forte chuva que caiu em Belo Horizonte, as equipes tinham dificuldade de trabalhar a bola.

Na reta final do primeiro tempo, o atacante Paulo Victor teve uma boa oportunidade, mas na hora de finalizar, foi travado por Fabrício Bruno. Logo em seguida, veio o segundo gol celeste. Arroyo, pela direita, cruzou para Christian, que escorou para Kaio Jorge marcar seu segundo.

Na volta dos vestiários, o Coelho teve mais uma chance em chute de Val da entrada da área, mas Cássio fez boa defesa. Kaio Jorge teve a chance de fazer o terceiro, mas chutou nas mãos de Gustavo. Na reta final, os visitantes tentaram avançar, mas a defesa do Cruzeiro esteve bem postada e inibiu as tentativas.

O que vem agora?

Dependendo apenas de si no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrenta o Mirassol, na quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), fora de casa. Posteriormente, visita a URT pela última rodada do Estadual, no sábado (14), no mesmo horário. Enquanto isso, o América-MG enfrentará o North no mesmo dia e no mesmo horário.

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x América-MG

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 x 0 AMÉRICA-MG

CAMPEONATO MINEIRO- 7ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 8 de fevereiro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

🟨 Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Pablo Almeida Costa

📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

🟨 Cartões amarelos: Matheus Pereira (CRU), Cássio (CRU), Arroyo (CRU); Yago (AME)

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ Gols: Kaio Jorge 2x (CRU)

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Christian (Wanderson), Gerson (Matheus Henrique), Matheus Pereira (Japa); Arroyo (Sinisterra) e Kaio Jorge (Villarreal).

AMÉRICA-MG (Técnico: Alberto Valentim)

Gustavo; Léo Alaba, Nathan, Emerson, Rafa Barcelos; Arturm (Paulinho), Felipe Amaral, Person (Bigode), Yago (Val), Segovinha (Jhonatan Lima), Paulo Victor (Thauan).