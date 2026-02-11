Bataguassu e Pantanal se enfrentam com transmissão ao vivo e com imagens do LANCE!TV
A transmissão começa a partir das 18h30
O LANCE!TV transmite nesta quarta-feira, ao vivo e com imagens, o confronto entre Bataguassu x Pantanal, válido pela 6ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense.
A transmissão começa a partir das 18h30 (horário de Brasília) e 17h30 no horário local, com meia hora de pré-jogo, trazendo matérias especiais, aquecimento das equipes e informações direto do estádio.
A cobertura terá reportagens de Lucas Nepomuceno, trazendo os bastidores, entrevistas e o clima da partida em tempo real. Os comentários ficam por conta de Rafael Mello e do influencer Fellipera, analisando os lances, o contexto do campeonato e os destaques das equipes. Na narração, Lucas Borges comanda a transmissão, dando voz a mais um grande duelo do futebol sul-mato-grossense.
O torcedor acompanha tudo com a identidade do futebol raiz, valorizando a tradição, a rivalidade e a emoção que só o estadual pode oferecer.
A emoção do futebol agora é de um jeito diferente.
É tradição, é rivalidade, é futebol raiz.
É Sul-Mato-Grossense no LANCE!TV.
