O LANCE!TV transmite nesta quarta-feira, ao vivo e com imagens, o confronto entre Bataguassu x Pantanal, válido pela 6ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

A transmissão começa a partir das 18h30 (horário de Brasília) e 17h30 no horário local, com meia hora de pré-jogo, trazendo matérias especiais, aquecimento das equipes e informações direto do estádio.

A cobertura terá reportagens de Lucas Nepomuceno, trazendo os bastidores, entrevistas e o clima da partida em tempo real. Os comentários ficam por conta de Rafael Mello e do influencer Fellipera, analisando os lances, o contexto do campeonato e os destaques das equipes. Na narração, Lucas Borges comanda a transmissão, dando voz a mais um grande duelo do futebol sul-mato-grossense.

