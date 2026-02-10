Após vitória do Cruzeiro, Cássio manda recado à diretoria

A vitória do Cruzeiro contra o América-MG no último domingo tirou um peso não só da comissão técnica e dos jogadores, mas também da diretoria celeste. Nos vídeos de bastidores do triunfo por 2 a 0, a Raposa mostrou um discurso de Cássio no qual o goleiro manda um recado para Pedro Junio.

Uma das lideranças do elenco, o goleiro falou em nome de todos os jogadores ressaltando que o resultado ameniza a situação. Além das dificuldades dentro de campo, a empresa da família Lourenço, o Supermercados BH, teve um de seus centros de distribuição atingido por um incêndio de grandes proporções em Viana-ES.

– Pedro Junio, em nome de todos os jogadores, sabemos que foram dias difíceis para vocês, com essa situação toda. Essa vitória pelo menos ameniza um pouco. Sabemos no amor de vocês à instituição, por tudo o que vocês fazem por todo mundo. Sei que não é fácil. Todos estamos disponíveis, sempre que precisarem, estamos aqui. Pelo menos, essa vitória é para terminar o dia um pouco melhor do que foram esses últimos. Então, a vitória é para vocês – dedicou Cássio.

Cássio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em resposta, Pedro Junio ressaltou que o pai, além da perda dos bens materiais, também perdeu um amigo.

– Tivemos dias muito difíceis, principalmente eu e meu pai. Perdemos um amigo, perdemos bens materiais, mas sempre na confiança em Deus. Ele que dita o caminho, as regras, ele está sempre nos guiando. Hoje, ele nos proporcionou a alegria que precisávamos. Juntos, nós vamos sair de qualquer situação, se a gente tiver unido e bem preparado – disse.

– Obrigado pelas palavras e pelo carinho. Só tenho a agradecer por fazer parte disso, porque vocês sabem que dou minha vida aqui. Só tenho a agradecer por ter vocês ao meu lado, torcendo por mim e pela minha família. Vocês podem ter certeza que eu e minha família vamos dar a vida por vocês – complementou Pedro Junio.

Cruzeiro x América-MG

Depois de uma derrota dura para o Coritiba na última quinta-feira, o Cruzeiro voltou a vencer neste domingo (8), ao bater o América-MG por 2 a 0 no Mineirão (confira a análise da partida abaixo). Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança do grupo C do Campeonato Mineiro e depende apenas de si para se classificar para a semifinal.

O Cabuloso chegou a 12 pontos e atualmente tem a melhor campanha do Estadual. Para garantir seu lugar na próxima fase, a equipe comandada por Tite precisa apenas de uma vitória contra a URT, mas pode passar até mesmo perdendo, caso o Coelho vença o North.

