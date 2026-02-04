Cruzeiro negocia Baptistella com clube europeu
Jogador foi um dos destaques da Copinha, que terminou com o título da Raposa
- Matéria
- Mais Notícias
Depois de acertar a saída do atacante Fernando ao Santa Clara, de Portugal, o Cruzeiro encaminhou a venda de Cauan Baptistella para o Metalist, da Ucrânia, ainda neste mercado da bola. Segundo apurou o Lance!, os ucranianos pagarão cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões na cotação atual).
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro
O jogador se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2026, marcando o gol decisivo contra o Santos. A equipe foi campeã do torneio ao derrotar o São Paulo na final.
Antes, Cauan Baptistella foi relacionado pelo técnico Tite e chegou a jogar entre os profissionais. Agora, o atleta está próximo de jogar na Ucrânia.
A informação da negociação de Baptistella foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.
Carreira de Baptistella
Nascido em Benevento, na Itália, o atacante é filho de pais brasileiros. No futebol, Baptistella iniciou sua trajetória nas categorias de base do São Paulo. Posteriormente, passou pelo Ska Brasil antes de chegar à Toca da Raposa.
Ele chegou ao Cruzeiro em 2022 e no fim do ano seguinte, assinou seu primeiro contrato profissional, que contava com multa para o mercado exterior de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 360 milhões). Entretanto, no ano passado, o jovem renovou seu vínculo até 2030.
Nesta temporada, ele atuou na partida da Raposa contra o Pouso Alegre, na estreia da equipe no Campeonato Mineiro. Na partida, ele deu uma assistência para Kauã Prates.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias