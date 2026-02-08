Tite ressalta equilíbrio do Cruzeiro em vitória contra o América-MG: 'Precisávamos vencer'

O Cruzeiro voltou a vencer na noite deste domingo (8) ao bater o América-MG por 2 a 0 em clássico realizado no Mineirão. Após a partida, o técnico Tite analisou a partida da Raposa e destacou o equilíbrio da equipe em campo.

– Precisávamos de uma vitória em casa, em função da sequência. Para dar para o torcedor, para os atletas, nossas famílias. Uma vitória que traduzisse a evolução da equipe – analisou.

– Eu olho primeiro para o desempenho. Não adianta olhar para isso, melhor campanha, situações muito próximas. Coloquei para os atletas que era momento de ter lucidez. Absorver isso é sinal de maturidade. A equipe taticamente desenvolver de outras formas, ser compacta, conseguiu. Essa coordenação, do Matheus e Kaio com os meias atrás, isso trazia compactação e a subida dos defensores. Não tinha jogado com linha de cinco até então. Tivemos também tempo de oportunizar atletas para quando viesse essa formação, ter o posicionamento diferente – comentou Tite.

– Foi mais equilibrado. Claro que o gol traz uma tranquilidade maior. Mas contra o Coritiba fizemos também. O jogo tem 90 minutos, temos que manter a concentração. Era para ter feito três gols no primeiro tempo contra o Coritiba. Futebol é duro às vezes. Efetividade conta. Mas enfim, ela traz (tranquilidade), e temos que saber jogar. Em termos de equilíbrio sim, mas demos largura total para o Kaiki, para o Arroyo e depois para deixar a bola ser trabalhada por dentro, para Matheus, Christian e Kaio. Tivemos uma verticalidade muito forte – ressaltou.

Cruzeiro x América-MG

Depois de uma derrota dura para o Coritiba na última quinta-feira, o Cruzeiro voltou a vencer neste domingo (8), ao bater o América-MG por 2 a 0 no Mineirão. Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança do grupo C do Campeonato Mineiro e depende apenas de si para se classificar para a semifinal.

O Cabuloso chegou a 12 pontos e atualmente tem a melhor campanha do Estadual. Para garantir seu lugar na próxima fase, a equipe comandada por Tite precisa apenas de uma vitória contra a URT, mas pode passar até mesmo perdendo, caso o Coelho vença o North.

Cruzeiro x América-MG, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

