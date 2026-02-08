Gerson analisa vitória do Cruzeiro em clássico: 'Importante para dar confiança'

O Cruzeiro voltou a vencer na noite deste domingo (8), ao bater o América-MG por 2 a 0 no Mineirão, pela penúltima rodada do Campeonato Mineiro. Após a partida, o volante Gerson comentou sobre a importância do resultado.

– Quando se joga em clube grande é normal ter pressão. Acho que a torcida tem todo direito de cobrar, cobrou depois do jogo, apoiou durante o jogo. Hoje o mais importante foi que eles vieram ao estádio. Hoje a vitória foi muito importante, para nos dar confiança, é um passo de cada vez. A partir de amanhã pensamos no nosso adversário, em outra competição, precisamos somar pontos – analisou o camisa 11 na zona mista.

Além disso, o jogador também foi questionado sobre a posição que tem se sentido mais à vontade com Tite e ressaltou a sua evolução física.

– Eu já falei, quando era mais jovem, tinha preferência. Hoje em dia não tenho. Estou feliz por evoluir, conhecer mais meus companheiros, isso facilita. Estou feliz pela partida, por ter vencido meu primeiro jogo no Mineirão. Isso é importante. Mas nosso foco já é no próximo jogo – disse Gerson.

– Cada dia evoluindo. Se eu não me engano, meus companheiros tiveram 20 dias de folga, eu tive mais de um mês. Me dedico muito para estar no melhor nível o mais rápido possível. Estou focado, trabalhando para evoluir – ressaltou.

Cruzeiro x América-MG

Depois de uma derrota dura para o Coritiba na última quinta-feira, o Cruzeiro voltou a vencer neste domingo (8), ao bater o América-MG por 2 a 0 no Mineirão. Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança do grupo C do Campeonato Mineiro e depende apenas de si para se classificar para a semifinal.

O Cabuloso chegou a 12 pontos e atualmente tem a melhor campanha do Estadual. Para garantir seu lugar na próxima fase, a equipe comandada por Tite precisa apenas de uma vitória contra a URT, mas pode passar até mesmo perdendo, caso o Coelho vença o North.

Cruzeiro x América-MG, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

