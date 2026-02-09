Cruzeiro encaminha empréstimo de meia-atacante ao Fortaleza

O Cruzeiro encaminhou o empréstimo do meia-atacante Rodriguinho ao Fortaleza. O atleta de 22 anos estava no rival Ceará na reta final de 2025 e chegou a receber chances com Tite nesta temporada.

Rodriguinho foi titular contra Pouso Alegre e Tombense, pelo Campeonato Mineiro, mas não entrou em campo na sequência. O vínculo junto ao Tricolor será válido até o fim do ano. A informação inicial é do "Diário do Nordeste" e foi confirmada pelo Lance!.

Formado nas categorias de base do América-MG, o armador subiu para o profissional da equipe em 2022 e permaneceu no clube até 2024. No fim daquele ano, o Cruzeiro anunciou a contratação do atleta, tendo contrato até o fim de 2027.

Rodriguinho na partida entre Cruzeiro e Pouso Alegre, pelo Campeonato Mineiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Foram oito jogos pela Raposa em 2025, sem participações em gols. O meia foi emprestado ao Ceará em agosto e fez quatro partidas, novamente sem gols ou assistências.

Rebaixado para a Série B, o Fortaleza vem buscando reforços em diversas opções. O elenco atual tem, na armação, nomes como Pochettino e Lucas Crispim.

Vitinho também foi contratado pelo Fortaleza

O Fortaleza oficializou, na quinta-feira (5), a contratação do atacante Vitinho. O atleta foi emprestado pelo Tijuana-MEX até o fim do ano, com opção de compra.

O ponta de 24 anos começou a sua carreira pelo São Paulo e fez duas partidas no profissional do clube. Tais jogos aconteceram em 2021, no Campeonato Paulista, sob o comando de Hernán Crespo.