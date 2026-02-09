Cruzeiro encaminha empréstimo de meia-atacante ao Fortaleza
Rodriguinho tem contrato com a Raposa até o fim de 2027
- Matéria
- Mais Notícias
O Cruzeiro encaminhou o empréstimo do meia-atacante Rodriguinho ao Fortaleza. O atleta de 22 anos estava no rival Ceará na reta final de 2025 e chegou a receber chances com Tite nesta temporada.
Relacionadas
- Cruzeiro
João Marcelo ressalta confiança de jogadores do Cruzeiro em Tite: ‘Sabíamos que íamos vencer bem’
Cruzeiro09/02/2026
- Futebol Nacional
Análise: Ceará e Fortaleza criam pouco no primeiro clássico do ano
Futebol Nacional09/02/2026
- Cruzeiro
Tite explica ‘discussão’ com filho em jogo do Cruzeiro
Cruzeiro09/02/2026
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Rodriguinho foi titular contra Pouso Alegre e Tombense, pelo Campeonato Mineiro, mas não entrou em campo na sequência. O vínculo junto ao Tricolor será válido até o fim do ano. A informação inicial é do "Diário do Nordeste" e foi confirmada pelo Lance!.
Formado nas categorias de base do América-MG, o armador subiu para o profissional da equipe em 2022 e permaneceu no clube até 2024. No fim daquele ano, o Cruzeiro anunciou a contratação do atleta, tendo contrato até o fim de 2027.
➡️ Aposte nas partidas de Cruzeiro e Fortaleza!*
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Foram oito jogos pela Raposa em 2025, sem participações em gols. O meia foi emprestado ao Ceará em agosto e fez quatro partidas, novamente sem gols ou assistências.
➡️ Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Rebaixado para a Série B, o Fortaleza vem buscando reforços em diversas opções. O elenco atual tem, na armação, nomes como Pochettino e Lucas Crispim.
Vitinho também foi contratado pelo Fortaleza
O Fortaleza oficializou, na quinta-feira (5), a contratação do atacante Vitinho. O atleta foi emprestado pelo Tijuana-MEX até o fim do ano, com opção de compra.
➡️ Análise: Ceará e Fortaleza criam pouco no primeiro clássico do ano
O ponta de 24 anos começou a sua carreira pelo São Paulo e fez duas partidas no profissional do clube. Tais jogos aconteceram em 2021, no Campeonato Paulista, sob o comando de Hernán Crespo.
- Matéria
- Mais Notícias