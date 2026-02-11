Grêmio anuncia o retorno de patrocinadora após dez anos

O Grêmio anunciou a loja de departamentos Havan como nova patrocinadora do clube. O acordo prevê a exposição da marca da empresa no ombro do uniforme da equipe profissional masculina ao longo da temporada. Este é o retorno da empresa após um acordo pontual em 2016. Não foram divulgados nem os valores, nem a duração do contrato.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- A Havan sempre acreditou e apoiou o esporte. Tradicionalmente, nós somos apaixonados por futebol. Essa é, com toda a certeza, a união de um grande clube com uma grande empresa. É uma parceria vitoriosa - afirmou Lucas Hang, gerente de novos negócios da empresa.

Pelo lado do Grêmio, houve elogios à velha nova parceira comercial.

- A chegada da Havan como patrocinadora reforça a estratégia do clube de se associar a marcas fortes, com presença nacional e gestão consolidada. É uma parceria que vai além da exposição de marca e que se baseia em objetivos comuns, profissionalismo e visão de longo prazo - completou Alex Leitão, CEO do Grêmio.

continua após a publicidade

Por mais recursos

O Grêmio negocia, nas últimas semanas, a comercialização de um pacote de espaços de patrocínios para alavancar as receitas do clube: dentre eles estão o espaço máster da camisa e os naming rights da Arena, conforme publicado primeiramente pelo ge. Existem diferentes interessados e desenhos para que o negócio se desenrole.

O modelo em avaliação prevê a possibilidade de uma mesma empresa assumir mais de um ativo dentro do pacote, que inclui o espaço central do uniforme e a associação ao nome do estádio do clube. A Arena ainda não teve naming rights comercializados desde a sua inauguração, em 2012, o que coloca esse ativo como uma frente potencial de monetização para o clube. Mas o clube não geria o estádio até o ano passado.

continua após a publicidade