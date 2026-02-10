Cruzeiro oficializa transferência de Baptistella para o Metalist, da Ucrânia

Na tarde desta terça-feira (10), o Cruzeiro oficializou a transferência de Cauan Baptistella para o Metalist 1925, da Ucrânia. Mais cedo, o jogador se despediu da Raposa.

Na semana passada, o Lance! adiantou que os ucranianos pagariam cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões na cotação atual) pelo jovem.

– Hoje me despeço do clube que me abriu as portas para o futebol e foi fundamental na realização dos meus maiores sonhos. Foi aqui que vivi momentos inesquecíveis: conquistei a Copinha, fiz minha estreia como jogador profissional e construí memórias que levarei para sempre comigo – escreveu o jogador em suas redes sociais.

– Sou imensamente grato a todos que fizeram parte dessa jornada: companheiros de equipe, comissões técnicas, staff, diretoria e cada funcionário do clube que esteve presente no dia a dia. Obrigado por todo apoio, ensinamentos e confiança – prosseguiu Baptistella.

– À Nação Azul, minha eterna gratidão pelo carinho desde o primeiro dia. O Cruzeiro terá sempre um espaço especial no meu coração. Seguimos em frente, mas com gratidão eterna. Obrigado por tudo, Cruzeiro! até breve. Para sempre um cria da toca – finalizou.

Baptistella (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Por que Baptistella deixou o Cruzeiro?

Na semana passada, o executivo de futebol da Raposa, Bruno Spindel, explicou que a saída do jogador não aconteceria por fluxo de caixa, mas sim pela falta de espaço no elenco.

– O Cruzeiro tem, na posição, o Pereira, o Gerson, o Japa, o Rhuan Gabriel, o Felipe Morais, que são atletas com passagem pela seleção brasileira (os dois últimos, de base). Tudo isso a gente leva em conta quando vai negociar o atleta. A gente julgava que, com esses atletas no elenco, o Baptistella precisando fazer uma transição para o profissional, e a gente julga ser uma boa transferência, vendo o Felipe Morais e o Rhuan Gabriel, a gente julga que a transferência é o melhor do que emprestar para outro clube. A gente preferiu fazer transferência, porque talvez esses atletas estivessem num lugar mais avançado. São decisões que levam em conta a parte técnica, não só de mercado – disse Spindel em entrevista ao canal HGPlay.

– O Cruzeiro, além do valor transferência, vai permanecer com percentual relevante, assim como do Prates. No Prates, é a mesma coisa. Importante reter percentual para participar do futuro do atleta. No caso do Cauan, todos os movimentos a gente envolve a área técnica, a comissão, analistas, para tomar decisão adequada – disse.

