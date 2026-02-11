Ingressos de Floresta x Ceará estão à venda: veja preços e onde comprar

Floresta e Ceará duelam no domingo (15), no Estádio Presidente Vargas, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. A bola rola a partir das 16h (de Brasília). A venda de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets, além dos pontos físicos.

Preços dos ingressos de Floresta x Ceará

Em conjunto com o Floresta, o Ceará já iniciou a venda de ingressos para o jogo de ida da semifinal. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets ou nos pontos de venda física. Sócios do Vovô terão direito à meia-entrada. Confira abaixo os valores:

Amarelo (Floresta): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Azul (Ceará): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Laranja (Ceará): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Social (Ceará): R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

A venda física acontece nas Lojas Vozão, na sede ou nos shoppings: Parangaba, RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota.

Para a meia-entrada padrão, é obrigatório apresentar o documento que comprove o direito ao benefício no acesso da partida.

Prévia do jogo: Floresta x Ceará

O Ceará vem de empate por 0 a 0 contra o rival Fortaleza, enquanto que o Floresta venceu o Horizonte por 1 a 0 na mesma rodada.

Por ter melhor campanha, o Alvinegro decidirá o confronto em casa. O jogo de volta está marcado para o domingo seguinte (15).

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.