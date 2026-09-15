Entre togas e arquibancadas: os times dos ministros do STF

O principal assunto do noticiário brasileiro está fora dos estádios de futebol. O palco é o Supremo Tribunal Federal, que terá a sessão extraordinária marcada para esta terça-feira (15), a partir das 10h. O processo analisa o relatório da Polícia Federal relacionado às conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, além dos procedimentos adotados na apuração. O julgamento poderá definir se os elementos reunidos poderão embasar uma eventual investigação contra Moraes.

A discussão é essencialmente institucional e jurídica, mas há uma curiosidade que ajuda a aproximar os integrantes da mais alta Corte do país de um hábito bem mais popular: o futebol. Afinal, antes de vestirem a toga, os ministros também são torcedores, têm suas preferências esportivas e, em alguns casos, já deixaram publicamente escapar provocações e referências aos clubes do coração.

continua após a publicidade

Dos dez ministros que atualmente compõem o STF, há uma curiosa distribuição de camisas. E, em uma Corte acostumada a debates jurídicos, interpretações constitucionais e decisões que afetam milhões de brasileiros, o futebol cria uma espécie de campeonato paralelo — sem voto, sem acórdão e, principalmente, sem relação com as decisões tomadas no tribunal.

O ministro Dias Toffoli é conhecido por sua ligação com o Palmeiras. A preferência já apareceu em diferentes ocasiões e até rendeu brincadeiras públicas envolvendo outros integrantes da Corte.

continua após a publicidade

No lado corintiano está Alexandre de Moraes. Torcedor do Corinthians, o ministro já protagonizou provocações futebolísticas com colegas, especialmente quando o assunto envolve os grandes clubes paulistas.

O Santos tem dois representantes entre os ministros: André Mendonça e Gilmar Mendes. A ligação dos dois com o clube paulista é conhecida e transforma o Peixe em uma das equipes mais presentes no mapa futebolístico do Supremo.

continua após a publicidade

Cristiano Zanin é torcedor do São Paulo, enquanto Nunes Marques aparece entre os flamenguistas. No caso do ministro, a preferência pelo clube carioca acrescenta mais uma camisa de peso à disputa informal entre os torcedores do STF.

Outro clube tradicional que aparece na lista é o Coritiba. O torcedor alviverde da Corte é Edson Fachin, paranaense e atualmente presidente do Supremo. O ministro assumiu a presidência do tribunal em setembro de 2025 e é quem conduz a sessão desta terça-feira.

continua após a publicidade

Já Flávio Dino tem o Botafogo como clube de coração. O ministro, que chegou ao STF em 2024, é um dos representantes da equipe carioca no plenário. Ele também se diz torcedor do Sampaio Corrêa, de seu estado natal, o Maranhão.

Luiz Fux, por sua vez, é ligado ao Fluminense. A lista se completa com Cármen Lúcia. Diferentemente dos colegas citados, a ministra não tem uma torcida por clube de futebol declarada publicamente de forma clara e recorrente.

continua após a publicidade

É importante separar as duas coisas. As preferências esportivas dos ministros são apenas uma curiosidade sobre a vida pessoal de integrantes de uma instituição formada por dez magistrados. Elas não indicam posições jurídicas, votos ou alinhamentos dentro do Supremo. O futebol fica nas arquibancadas; as decisões, no plenário.

E justamente por isso a curiosidade ganha sabor. Em um ambiente em que cada palavra costuma ser cuidadosamente medida e cada voto precisa ser fundamentado, existe um universo paralelo no qual os ministros podem ser simplesmente torcedores.

continua após a publicidade

Se fosse possível transformar o plenário em uma arquibancada, haveria camisas de Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, Coritiba, Botafogo, Flamengo e Fluminense convivendo lado a lado. Uma diversidade bem maior do que aquela encontrada em muitos estádios.

No fim das contas, a única disputa que realmente importa no plenário será jurídica. As outras ficam para o futebol de domingo.

➡️Clique aqui para jogar o Modo Carreira