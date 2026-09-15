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Inconstância: Cruzeiro chega a dez jogos marcando e sofrendo gols

O último jogo sem sofrer gols da equipe foi no 2 a 0 contra a Chapecoense

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
15/09/2026 06:15
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Gabriel Rojas disputa bola
Gabriel Rojas disputa bola (Foto: Gabriel Rojas disputa bola)

Em fase conturbada após eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, a Raposa vive sequência de jogos instáveis. Nas últimas dez partidas, o Cruzeiro marcou e sofreu gols.

Nesse recorte, a Raposa tem 56,7% de aproveitamento, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas. O número está abaixo da média do que apresenta o técnico português, que tem 66,7%, com 12 vitórias, dois empates e cinco derrotas.

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Otávio evitou que o Cruzeiro sofresse mais gols contra o Santos (Foto: Caique Coufal/Cruzeiro)
Otávio evitou que o Cruzeiro sofresse mais gols contra o Santos (Foto: Caique Coufal/Cruzeiro)

Nas últimas dez partidas, o Cruzeiro marcou 18 gols e sofreu 13, com saldo de cinco. Sob comando do treinador português, foram marcados 31 e sofridos 23.

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Confira os últimos dez resultados do Cruzeiro

  1. Cruzeiro 3 x 1 Mirassol
  2. Cruzeiro 1 x 1 Flamengo
  3. Corinthians 1 x 2 Cruzeiro
  4. Flamengo 1 x 2 Cruzeiro
  5. Cruzeiro 2 x 1 Flamengo
  6. Cruzeiro 1 x 1 Alético-MG
  7. Vasco 3 x 1 Cruzeiro
  8. Atlético 2 x 1 Cruzeiro
  9. Cruzeiro 3 x 1 Athletico
  10. Santos 2 x 1 Cruzeiro

Jogo abaixo do esperado do Cruzeiro contra o Santos

Após derrota por 2 a 1 do Cruzeiro para o Santos no último sábado (12), o zagueiro Fabrício Bruno avaliou o confronto. Na visão do defensor, a Raposa não conseguiu atacar nem defender bem contra o Peixe.

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– A partir do momento em que sofremos 31 finalizações, é um sinal claro de que o time foi muito mal defensivamente. Acho que não conseguimos jogar, principalmente no primeiro tempo. Não conseguimos atacar nem defender. Muitas vezes, para mim que sou defensor, é muito difícil sofrer gols como o segundo, correr sempre na direção do seu gol, sempre para trás. Talvez esse tenha sido o momento em que o Santos encontrou os espaços, por mérito. O Santos tem méritos também. Dentro do 2 a 1, para ser realista, era para ter sido mais pela forma como foi construída. A gente, dentro de um processo, tem muitas coisas boas. Mas não podemos usar isso como muleta, comparando onde estávamos e onde chegamos. Em um elenco como o nosso, temos que entregar o mínimo – analisou o jogador na zona mista.

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