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Entenda acordo entre Flamengo, Fluminense e bets para ação conjunta no Fla-Flu

Patrocinadoras propuseram mensagem que será exibida nas camisas dos rivais no Maracanã

PorBernardo PinhoLucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 19:46
Atualizado há 1 minutos
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Flamengo e Fluminense se enfrentaram no Maracanã (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
Flamengo e Fluminense se enfrentaram no Maracanã (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

Flamengo e Fluminense entrarão em campo no clássico de domingo (11), no Maracanã, com a mesma frase estampada no espaço destinado aos patrocinadores máster: "Proibir não é proteger". A manifestação contra a Medida Provisória que proibiu as casas de apostas no Brasil foi articulada pelas empresas Superbet e Betano, patrocinadoras dos dois clubes.

Segundo apuração do Lance!, a iniciativa partiu das próprias empresas, que solicitaram aos clubes a utilização da mensagem nos uniformes. Após o pedido, o acordo foi fechado entre as quatro partes para que a manifestação acontecesse de forma conjunta no Fla-Flu.

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De acordo com os envolvidos, a intenção é ampliar a discussão pública sobre os efeitos da proibição das apostas esportivas e defender a manutenção de um mercado regulamentado.

O argumento das empresas é que a regulamentação permite maior fiscalização das plataformas, além de mecanismos para combater o vício em jogos e o endividamento dos apostadores.

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O próprio presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, destacou, em entrevista à FluTV, que o vício e o superendividamento de famílias são questões que precisam ser enfrentadas.

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O Flamengo já utilizou a frase "Proibir não é proteger" na camisa durante o empate por 2 a 2 com o Santos, na última quinta-feira (8), na Vila Belmiro. O Fluminense, por sua vez, entrou em campo contra o Coritiba com a marca SuperScore, aplicativo de resultados e estatísticas esportivas pertencente ao mesmo grupo da Superbet.

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Danilo durante Santos x Flamengo
Danilo durante Santos x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O que prevê a MP das Bets?

A Medida Provisória 1.394/2026, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 25 de setembro, proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no Brasil.

A decisão também atingiu os patrocínios esportivos. As empresas tiveram até 5 de outubro para retirar materiais publicitários e marcas estampadas em uniformes e outros espaços comerciais. Desde o dia 6, as plataformas deveriam interromper suas operações no país.

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O governo federal justifica a medida pela necessidade de enfrentar os impactos das apostas sobre a saúde pública, especialmente os casos de dependência e endividamento.

A proibição já produz efeitos, mas ainda depende de análise do Congresso Nacional para se tornar definitiva. A MP também é questionada judicialmente por representantes do setor.

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Impacto nos contratos de Flamengo e Fluminense

O Fluminense precisou retirar a marca da Superbet de seu uniforme após a entrada em vigor da medida provisória. Contra o Coritiba, o clube estampou a SuperScore, plataforma de estatísticas esportivas pertencente ao mesmo grupo econômico.

O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, confirmou que o contrato de patrocínio com a Superbet está suspenso em razão da medida provisória. Em entrevista à FluTV, o dirigente explicou que o clube deixou de cumprir a contrapartida de exposição da marca, mas que a empresa trabalha para manter suas obrigações.

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– No caso do Fluminense, especificamente, o contrato com a Superbet está suspenso. A Superbet está trabalhando para manter as obrigações que se tem. Mas a nossa contrapartida fica suspensa, porque o contrato foi feito para a gente exibir a marca Superbet – afirmou Montenegro.

O acordo não foi rescindido. Segundo o presidente, o contrato prevê a possibilidade de renegociação diante de restrições ao setor, e as partes discutem os próximos passos da parceria.

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O Flamengo também foi diretamente afetado, já que a Betano ocupava o principal espaço comercial de seu uniforme. Contra o Santos, o Rubro-Negro já usou a frase "Proibir não é proteger" no uniforme.

Flamengo e Fluminense têm manifestado preocupação com os efeitos financeiros da proibição, que ultrapassam os contratos de patrocínio máster e atingem outras receitas publicitárias.

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Fluminense e Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Reprodução/Flamengo)
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