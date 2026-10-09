Danilo desabafa após empate do Flamengo e pede união: 'Momento de compactar o ambiente'
Zagueiro marcou gol na Vila Belmiro
Danilo demonstrou insatisfação com o empate por 2 a 2 entre Flamengo e Santos, na noite de quinta-feira (8), na Vila Belmiro. Após abrir vantagem de dois gols, com o próprio zagueiro marcando o primeiro, o Rubro-Negro sofreu a reação do adversário e deixou escapar a vitória pelo Brasileirão. Nas redes sociais, o defensor publicou um desabafo e pediu união no clube para enfrentar os próximos jogos.
Um dos jogadores que mais demonstraram inconformismo com o resultado, Danilo destacou a necessidade de autocrítica e reconheceu que a equipe poderia ter apresentado um desempenho melhor. O zagueiro também citou a entrada sofrida por Carrascal durante a partida ao comentar decisões que, em sua avaliação, ficaram aquém do esperado.
"O resultado pede autocrítica, como sempre. "Deveríamos ter feito muito melhor", publicou o zagueiro em seu Instagram.
Danilo também ressaltou a importância de manter o ambiente unido no Flamengo, mesmo diante da frustração pelo empate. Segundo ele, o momento exige que o elenco e os profissionais do clube estejam juntos.
"Momento de compactar o ambiente Flamengo e unir forças! Grandes desafios pedem o melhor de cada um de nós, dentro e fora de campo! Vamos", publicou.
Danilo destaca carinho pela Vila Belmiro
O zagueiro também falou sobre o significado de voltar à Vila Belmiro, estádio onde viveu momentos importantes da carreira e reencontrou pessoas que fizeram parte de sua trajetória. Ele vestiu as cores do Santos em 2010 e 2011.
"Sempre honrado de pisar na Vila Belmiro, onde vivi grandes noites e pude rever pessoas importantes no meu processo de amadurecimento", escreveu.
Apesar da frustração com o resultado, Danilo também presenciou uma demonstração de apoio da torcida rubro-negra na saída do estádio. Mesmo após o empate, depois de o Flamengo abrir 2 a 0, os torcedores presentes continuaram cantando e apoiando a equipe, além de entoarem o nome do zagueiro.
Confira a publicação de Danilo
Próximo jogo do Flamengo
A próxima partida do Flamengo será no domingo, quando encara o Fluminense no Maracanã. Na classificação do Brasileirão, o time rubro-negro segue na ponta, mas viu a diferença para o segundo colocado, Palmeiras, cair para um ponto.
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