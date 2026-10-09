Danilo demonstrou insatisfação com o empate por 2 a 2 entre Flamengo e Santos, na noite de quinta-feira (8), na Vila Belmiro. Após abrir vantagem de dois gols, com o próprio zagueiro marcando o primeiro, o Rubro-Negro sofreu a reação do adversário e deixou escapar a vitória pelo Brasileirão. Nas redes sociais, o defensor publicou um desabafo e pediu união no clube para enfrentar os próximos jogos.

Um dos jogadores que mais demonstraram inconformismo com o resultado, Danilo destacou a necessidade de autocrítica e reconheceu que a equipe poderia ter apresentado um desempenho melhor. O zagueiro também citou a entrada sofrida por Carrascal durante a partida ao comentar decisões que, em sua avaliação, ficaram aquém do esperado.

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"O resultado pede autocrítica, como sempre. "Deveríamos ter feito muito melhor", publicou o zagueiro em seu Instagram.

Danilo também ressaltou a importância de manter o ambiente unido no Flamengo, mesmo diante da frustração pelo empate. Segundo ele, o momento exige que o elenco e os profissionais do clube estejam juntos.

"Momento de compactar o ambiente Flamengo e unir forças! Grandes desafios pedem o melhor de cada um de nós, dentro e fora de campo! Vamos", publicou.

Danilo durante Santos x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Danilo destaca carinho pela Vila Belmiro

O zagueiro também falou sobre o significado de voltar à Vila Belmiro, estádio onde viveu momentos importantes da carreira e reencontrou pessoas que fizeram parte de sua trajetória. Ele vestiu as cores do Santos em 2010 e 2011.

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"Sempre honrado de pisar na Vila Belmiro, onde vivi grandes noites e pude rever pessoas importantes no meu processo de amadurecimento", escreveu.

Apesar da frustração com o resultado, Danilo também presenciou uma demonstração de apoio da torcida rubro-negra na saída do estádio. Mesmo após o empate, depois de o Flamengo abrir 2 a 0, os torcedores presentes continuaram cantando e apoiando a equipe, além de entoarem o nome do zagueiro.

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Confira a publicação de Danilo

Próximo jogo do Flamengo

A próxima partida do Flamengo será no domingo, quando encara o Fluminense no Maracanã. Na classificação do Brasileirão, o time rubro-negro segue na ponta, mas viu a diferença para o segundo colocado, Palmeiras, cair para um ponto.

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