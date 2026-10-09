Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcida do Fluminense esgota ingressos do setor visitante contra o Palmeiras

Tricolores compraram toda a carga de quatro mil entradas para o jogo de volta da semifinal da Libertadores; partida de ida já tem 45 mil ingressos comercializados

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 19:15
Atualizado há 30 minutos
Favorite o Lance! no Google
Fluminense
Torcida do Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

A torcida do Fluminense esgotou, nesta sexta-feira (9), os quatro mil ingressos destinados ao setor visitante do Nubank Parque, em São Paulo, para o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. A comercialização começou às 14h, com prioridade para os sócios do Tricolor, e toda a carga foi vendida ainda na primeira etapa.

Cada entrada custou R$ 320, sem desconto para sócios. O Fluminense havia adquirido antecipadamente os quatro mil ingressos disponibilizados pelo Palmeiras para realizar a venda por meio de sua própria plataforma. Com o esgotamento, não haverá abertura de vendas para outras categorias de associados ou para o público geral.

continua após a publicidade

➡️Fluminense ultrapassa Flamengo e vira melhor mandante do Brasileirão às vésperas do Fla-Flu

A quantidade de ingressos foi definida após negociações entre os clubes e discussões sobre as condições de segurança no estádio paulista. O acordo garantiu a presença de quatro mil visitantes nos dois confrontos, conforme previsto no regulamento da Conmebol.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Maracanã já tem 45 mil ingressos vendidos para a volta entre Fluminense e Palmeiras

Para o jogo de ida, marcado para a próxima quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã, o Fluminense já comercializou 45 mil ingressos. A venda começou na última segunda-feira (5), inicialmente para os sócios com prioridade máxima, e foi ampliada ao longo da semana.

continua após a publicidade

A comercialização para o público geral no duelo entre Fluminense e Palmeiras começou nesta sexta-feira (9), às 18h, pelo site FutebolCard. O acesso ao estádio exige cadastramento biométrico facial, inclusive para torcedores que já adquiriram suas entradas.

O Fluminense também conseguiu autorização do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) para disponibilizar a carga máxima de ingressos do Maracanã, estimada em aproximadamente 65 mil bilhetes, mediante medidas adicionais de segurança.

continua após a publicidade

O Palmeiras terá direito a quatro mil entradas no setor visitante do Maracanã, mesma quantidade destinada aos tricolores em São Paulo.

Fluminense e Palmeiras abrem a disputa por uma vaga na final da Libertadores na quarta-feira (14), no Rio de Janeiro. O confronto decisivo será disputado no dia 21 de outubro, também às 21h30, no Nubank Parque.

Jemmes, zagueiro do Fluminense, é cercado por Flaco López e Allan, do Palmeiras
Jemmes, zagueiro do Fluminense, é cercado por Flaco López e Allan, do Palmeiras (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Flamengo e Fluminense se enfrentaram no Maracanã (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

Futebol Nacional

Entenda acordo entre Flamengo, Fluminense e bets para ação conjunta no Fla-Flu

Há 12 minutos
Fluminense goleou o Coritiba no Maracanã

Fluminense

Fluminense ultrapassa Flamengo e vira melhor mandante do Brasileirão às vésperas do Fla-Flu

Há 4 horas
Serna domina a bola nos 4 a 0 do Fluminense sobre o Coritiba (Foto: Marcelo Goncalves Fluminense)

Fluminense

Serna critica gramado do Maracanã e projeta Fla-Flu: 'Muito especial'

Há 10 horas
Savarino celebra gol na vitória sobre o Coritiba

Fluminense

Análise: Savarino transforma chance em recado e deve recuperar espaço no Fluminense

Há 12 horas
Jogadores do Fluminense comemoram gol na goleada sobre o Coritiba

Fluminense

Opinião: Fluminense mostra equilíbrio e dá sinais de que está pronto para ser campeão

Há 14 horas
Marcão concede entrevista coletiva após vitória sobre o Coritiba por 4 x 0

Fluminense

Fluminense: Marcão projeta jogos contra Flamengo e Palmeiras

Há 19 horas
Mais LANCE!
Savarino comemora gol na vitória do Fluminense sobre o Coritiba

Torcida do Fluminense reage à atuação de Savarino: 'Meu Deus'

Savarino comemora gol na vitória do Fluminense sobre o Coritiba

Com 'hat-trick' de Savarino, Fluminense vence o Coritiba e volta ao G-4

Savarino em Fluminense e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Fluminense x Coritiba: Savarino marca hat-trick e Acosta amplia

Mattheus Montenegro durante entrevista à Fluminense TV

Fluminense adere ao protesto já adotado pelo Flamengo contra o fim das Bets

Marcão definiu a escalação do Fluminense para enfrentar o Vasco

Com mudanças, Fluminense está escalado para enfrentar o Coritiba

Fluminense x Coritiba marca a estreia do novo gramado do Maracanã

VÍDEO: Fluminense fará estreia de novo gramado do Maracanã contra o Coritiba

Com Lucas Piton e Léo Jardim desolados, Lucho Acosta comemora o gol da vitória do Fluminense sobre o Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

STJD arquiva investigação sobre Lucho Acosta, do Fluminense

Palmeiras e Fluminense durante partida neste ano de 2026 - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Fluminense x Palmeiras: Maracanã terá ingressos por R$ 320 para visitantes

Fernando Diniz à beira do campo em Corinthians x Internacional

Mais derrotas que vitórias: raio-X do histórico de Diniz na Série A do Brasileirão

Coritiba 1x1 Fluminense 2009

Fluminense defende tabu de 17 anos contra o Coritiba no Rio

Martinelli e Pedro Morisco se reencontram em Fluminense x Coritiba

Da Seleção ao Maracanã: Martinelli e Morisco se reencontram em Fluminense x Coritiba

Time do Fluminense comemora gol contra o Platense

Fluminense volta ao Maracanã após um mês e estreia novo gramado contra o Coritiba

Marcão em treino do Fluminense

Fluminense terá quatro mudanças para enfrentar o Coritiba; veja provável escalação