Torcida do Fluminense esgota ingressos do setor visitante contra o Palmeiras
Tricolores compraram toda a carga de quatro mil entradas para o jogo de volta da semifinal da Libertadores; partida de ida já tem 45 mil ingressos comercializados
A torcida do Fluminense esgotou, nesta sexta-feira (9), os quatro mil ingressos destinados ao setor visitante do Nubank Parque, em São Paulo, para o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. A comercialização começou às 14h, com prioridade para os sócios do Tricolor, e toda a carga foi vendida ainda na primeira etapa.
Cada entrada custou R$ 320, sem desconto para sócios. O Fluminense havia adquirido antecipadamente os quatro mil ingressos disponibilizados pelo Palmeiras para realizar a venda por meio de sua própria plataforma. Com o esgotamento, não haverá abertura de vendas para outras categorias de associados ou para o público geral.
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A quantidade de ingressos foi definida após negociações entre os clubes e discussões sobre as condições de segurança no estádio paulista. O acordo garantiu a presença de quatro mil visitantes nos dois confrontos, conforme previsto no regulamento da Conmebol.
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Maracanã já tem 45 mil ingressos vendidos para a volta entre Fluminense e Palmeiras
Para o jogo de ida, marcado para a próxima quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã, o Fluminense já comercializou 45 mil ingressos. A venda começou na última segunda-feira (5), inicialmente para os sócios com prioridade máxima, e foi ampliada ao longo da semana.
A comercialização para o público geral no duelo entre Fluminense e Palmeiras começou nesta sexta-feira (9), às 18h, pelo site FutebolCard. O acesso ao estádio exige cadastramento biométrico facial, inclusive para torcedores que já adquiriram suas entradas.
O Fluminense também conseguiu autorização do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) para disponibilizar a carga máxima de ingressos do Maracanã, estimada em aproximadamente 65 mil bilhetes, mediante medidas adicionais de segurança.
O Palmeiras terá direito a quatro mil entradas no setor visitante do Maracanã, mesma quantidade destinada aos tricolores em São Paulo.
Fluminense e Palmeiras abrem a disputa por uma vaga na final da Libertadores na quarta-feira (14), no Rio de Janeiro. O confronto decisivo será disputado no dia 21 de outubro, também às 21h30, no Nubank Parque.
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