Cruzeiro: Bruno Rodrigues desembarca em Belo Horizonte e revela conversa com Pedrinho

O atacante Bruno Rodrigues desembarcou no aeroporto de Confins na noite desta segunda-feira (16). O jogador realizará exames na terça e deverá assinar contrato de empréstimo com o Cruzeiro até o fim desta temporada.

– Sou muito grato ao Cruzeiro, tudo que o Cruzeiro fez por mim, agradecer ao Pedrinho, se estou aqui agora, é por conta dele. O Cruzeiro não precisa de mim, mas eu preciso muito do Cruzeiro nesse momento – disse o atacante em conversa com jornalistas.

Bruno Rodrigues (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– O Cruzeiro não procurou, quem procurou fui eu. Eu queria muito, liguei para o presidente Pedrinho. Nesse momento precisava muito do Cruzeiro. Me sinto muito bem, todos sabem das minhas lesões. O que eu preciso é jogar futebol, demonstrar o que joguei em 2023. Estou no clube certo – comentou Bruno Rodrigues.

Contratação de Bruno Rodrigues

Assim como o próprio atleta comentou, Bruno Rodrigues foi oferecido por seu staff ao Cruzeiro, que viu uma boa oportunidade de mercado para trazer mais um atacante. O atacante retornará ao clube mineiro em contrato válido até dezembro deste ano, segundo apurou a reportagem do Lance!.

O acordo entre as partes prevê uma opção de compra em definitivo ao fim da cessão por empréstimo, fixada em 5 milhões de dólares (R$ 26 milhões na cotação atual).

Os salários de Bruno Rodrigues serão divididos entre Palmeiras e Cruzeiro durante o período de empréstimo. O contrato do atacante com o Alviverde, por sua vez, é válido até o fim de 2028.

O atacante perdeu espaço no elenco alviverde após grave lesão no joelho, que o afastou de duas temporadas, e recebeu baixa minutagem de Abel Ferreira em seu retorno aos gramados. Ao todo, foram apenas 17 jogos disputados com a camisa alviverde, sendo quatro deles em 2026, com dois gols marcados.

