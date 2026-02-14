Contra quem o Cruzeiro joga na semifinal do Campeonato Mineiro?
O Cruzeiro garantiu a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro
O Cruzeiro carimbou sua vaga na semifinal do Campeonato Mineiro neste sábado (14) ao vencer a URT fora de casa pela última rodada da primeira fase. Com o resultado, a equipe comandada por Tite garantiu a melhor campanha do torneio e irá enfrentar na sequência o melhor segundo colocado da competição.
A disputa pela posição foi acirrada, com América-MG e North tendo chances e, coincidentemente, se enfrentando no Independência. Nos minutos finais, Yuri chegou a colocar a equipe de Montes Claros na frente, mas, no último minuto, a equipe cometeu uma penalidade máxima. Val Soares cobrou, mas Yago defendeu. Entretanto, Paulo César Zanovelli mandou o lance voltar por invasão da área. O jogador do Coelho bateu novamente e, desta vez, converteu.
Com este resultado, o América-MG ficaria com a melhor segunda campanha do Campeonato Mineiro. Mas a equipe ainda teve outro pênalti para cobrar. Val Soares bateu novamente, converteu, e garantiu a vitória. Somando três pontos, a equipe assumiu a liderança de seu grupo. Sendo assim, não enfrentará mais o Cruzeiro, e sim o Atlético-MG. Desta forma, o Cruzeiro pega o Pouso Alegre, que venceu o Uberlândia por 2 a 0 e chegou a 13 pontos, e garantiu a melhor segunda campanha do Mineiro.
A Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda não divulgou oficialmente as datas das semifinais. Entretanto, a tendência é que as partidas sejam realizadas nos dois próximos fins de semana, já que os atletas terão essa semana livre e Cruzeiro e Atlético-MG terão rodada do Campeonato Brasileiro no meio da próxima semana. A decisão está marcada para o dia 7 de março, a princípio no Mineirão.
Como foi Cruzeiro x URT?
O Cruzeiro venceu a URT fora de casa na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A equipe comandada por Tite foi superior e bateu a equipe de Patos de Minas por 2 a 1, com gols de Kaio Jorge e Arroyo.
Kaiki recebeu na esquerda e passou para Gerson encontrar o camisa 10, que chutou para defesa de Ariel. Na sobra, Gerson passou para trás e encontrou o artilheiro do Mineiro que, livre, estufou as redes.
Nos acréscimos do primeiro tempo, o aniversariante Arroyo foi acionado mais uma vez por William em profundidade pelo lado direito, conduziu a bola até a área e tocou na saída do goleiro Ariel para ampliar para o Cabuloso.
Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 15 pontos, com cinco vitórias e três derrotas. Com isso, a equipe terá a vantagem de decidir a semifinal dentro de casa.
