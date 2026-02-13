Bruno Rodrigues é oferecido ao Cruzeiro, que avalia retorno por empréstimo
O jogador pode voltar ao Cruzeiro por empréstimo
Destaque da temporada 2023 do Cruzeiro, Bruno Rodrigues pode voltar à Toca da Raposa II. Em baixa no Palmeiras, o jogador foi oferecido ao Cabuloso.
De acordo com apuração do Lance!, a diretoria celeste recebeu o contato de seus agentes e estuda a possibilidade de uma negociação por empréstimo.
O atacante foi contratado pelo Verdão justamente depois de se destacar com a equipe celeste. Entretanto, ele sofreu duas lesões de joelho e não conseguiu ganhar espaço com Abel Ferreira. Ao todo, fez 16 jogos e marcou dois gols. Em 2026, ele disputou quatro partidas, sendo apenas uma como titular.
A informação sobre o possível retorno de Bruno Rodrigues ao Cruzeiro foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem do Lance!.
Mercado do Cruzeiro
Depois de uma posição publica de que o elenco estava fechado, a contratação de novos reforços voltou a ser debatida na Toca da Raposa II. Entretanto, com as lesões de Luís Sinisterra, Kaique Kenji e Néiser Villarreal, o nome de Bruno Rodrigues pode se encaixar no elenco comandado por Tite.
Estatísticas de Bruno Rodrigues pelo Cruzeiro
O Cruzeiro foi a equipe que Bruno Rodrigues mais defendeu em sua carreira. Ao todo, ele disputou 67 partidas com a camisa celeste, com 17 gols marcados e dez assistências. Revelado pelo Athletico-PR, ele passou por Joinville, Doxa Katokopias, Paraná, Tombense, Ponte Preta, São Paulo e Famalicão antes de chegar à Raposa.
