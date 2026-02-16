Ex-Cruzeiro é preso em bloco de carnaval em Belo Horizonte

Ex-jogador do Cruzeiro e atualmente no Itabirito Futebol Clube, Bryan Silva Garcia, de 33 anos, foi preso na tarde do último domingo (15), depois de uma confusão em um bloco de carnaval em Belo Horizonte.

O atleta esteve em campo um dia antes. Ele participou da goleada sofrida por sua equipe para o Atlético-MG, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A equipe foi derrotada por 7 a 2.

Bryan (Foto: Giovanni Mendes / Itabirito)

Bryan foi preso após uma confusão no bloco Baianeiros, no Bairro Castelo, na região da Pampulha. Segundo a Polícia Militar, as equipes policiais foram acionadas por conta de uma briga generalizada na Avenida Altamiro Avelino Soares.

De acordo com os militares, ao ser abordado, o jogador teria desacatado as autoridades, dizendo que não responderia às perguntas, com comportamento alterado e sinais de embriaguez. O atleta teria ainda apontado o dedo para os policiais e gritado palavras ofensivas.

Por conta de sua reação ao ser abordado, Bryan foi advertido sobre as consequências legais de seus atos, mas continuou com as ofensas e recebeu voz de prisão. Mesmo depois da decisão dos policiais, ele teria resistido, se debatendo, sendo imobilizado e preso com algemas.

Contido, o ex-jogador do Cruzeiro foi levado à UPA Santa Terezinha e, posteriormente, à delegacia. Durante o trajeto, ele teria proferido ameaças aos agentes de segurança, dizendo que eles se arrependeriam e fazendo menção até mesmo a seus familiares.

Passagem de Bryan pelo Cruzeiro

Revelado pelo América-MG, o atleta teve uma série de altos e baixos, mas conseguiu se firmar na equipe. Ele ficou no Coelho até 2016, quando foi contratado pelo Cruzeiro.

Entretanto, pela Raposa, não teve muito espaço, disputando 31 partidas em dois anos, com duas assistências, e participou da campanha vitoriosa na Copa do Brasil. Além dos mineiros, ele passou também por Portuguesa, Benfica B, Ponte Preta, Vitória, CRB, Alashkert, Atyrau, North, Itabirito e Rio Branco.

