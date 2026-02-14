Tite ressalta consistência do Cruzeiro em classificação: 'Ideia é buscar equilíbrio'

O técnico Tite ganhou mais um respiro neste sábado (14) ao garantir a classificação do Cruzeiro para a semifinal do Campeonato Mineiro. Depois da vitória por 2 a 1 contra a URT, o técnico exaltou a consistência que a equipe teve.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– A respeito do jogo, o que mais traduz uma vitória é quando ela vem com desempenho. O desempenho veio. Com todas as adversidades, as condições do gramado que promovem um jogo de mais contato. Nos impomos, criamos oportunidades, fizemos um resultado que poderia até ser mais elástico. Essa é consistência maior – analisou.

– A partir do momento que fizemos planejamento e não teve resultado, ele fica duro nos últimos três jogos jogamos decisões. Para passar, precisávamos de uma vitória. Com todas as dificuldades, a equipe teve consistência, maturidade para consolidar essa classificação – ressaltou Tite.

continua após a publicidade

– A ideia é buscar um ponto de equilíbrio, ser ofensivo. Nos últimos três jogos temos média de dois gols. Hoje fiquei chateado por ter tomado o gol. Um pouco mais de atenção. Mas faz parte do processo de evolução da equipe. Mas de ter solidez e equilíbrio. Não é treinamento, é nos jogos em função do calendário – disse.

Como foi URT x Cruzeiro?

O Cruzeiro venceu a URT fora de casa na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A equipe comandada por Tite foi superior e bateu a equipe de Patos de Minas por 2 a 1, com gols de Kaio Jorge e Arroyo.

continua após a publicidade

Kaiki recebeu na esquerda e passou para Gerson encontrar o camisa 10, que chutou para defesa de Ariel. Na sobra, Gerson passou para trás e encontrou o artilheiro do Mineiro que, livre, estufou as redes.

Kaio Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nos acréscimos do primeiro tempo, o aniversariante Arroyo foi acionado mais uma vez por William em profundidade pelo lado direito, conduziu a bola até a área e tocou na saída do goleiro Ariel para ampliar para o Cabuloso.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 15 pontos, com cinco vitórias e três derrotas. Com isso, a equipe terá a vantagem de decidir a semifinal dentro de casa.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.