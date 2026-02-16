Fluminense passa por cima do Bangu e enfrenta o Vasco na semifinal do Carioca

O Fluminense venceu o Bangu pelas quartas de final do Campeonato Carioca, nesta segunda-feira (16), e está classificado para a semifinal da competição. Com gols de Savarino, Canobbio e Ganso, o Tricolor conseguiu o resultado de 3 a 1 e encara o Vasco na próxima fase. Ricardo Sena descontou para os visitantes

O Tricolor igualou a maior sequência de vitórias como mandante em sua história, com 16 triunfos consecutivos. O outro recorde foi estabelecido entre junho de 1941 e julho de 1942, quando o time venceu 16 jogos seguidos como mandante sob o comando do uruguaio Ondino Vieira. O treinador soma 302 partidas pelo Fluminense e está entre os que mais dirigiram a equipe, atrás apenas de Zezé Moreira e Abel Braga.

Como foi o jogo?

O Fluminense controlou completamente o primeiro tempo no Maracanã, com amplo domínio territorial e volume ofensivo desde os minutos iniciais. Foram 13 finalizações contra apenas duas do Bangu, traduzindo em números a superioridade tricolor. A equipe de Zubeldía encontrou dificuldades apenas no início, diante de uma marcação mais fechada do adversário, mas passou a acelerar o ritmo após a parada técnica, quando o treinador inverteu os lados de Savarino e Canobbio, buscando mais profundidade e infiltrações pelos corredores.

A mudança surtiu efeito imediato. Aos 35 minutos, Savarino abriu o placar ao receber cruzamento de Guga, dominar na área e finalizar com categoria para marcar seu primeiro gol com a camisa do Fluminense. Quatro minutos depois, Canobbio ampliou com um chute de fora da área, após sobra em escanteio. Antes do intervalo, Bernal ainda acertou o travessão em um forte arremate de média distância. O Bangu, que até tentou resistir nos primeiros minutos, pouco ameaçou e foi para o vestiário sem conseguir reagir à pressão tricolor.

O Fluminense voltou do intervalo mantendo a postura ofensiva e seguiu pressionando o Bangu no campo de ataque. Logo nos primeiros minutos, criou boas chances com Savarino e John Kennedy, e quase ampliou em cabeçada de Serna no travessão. A insistência foi premiada aos 32, quando Santi Moreno tabelou com Serna e sofreu pênalti do goleiro Bruno. Na cobrança, Ganso bateu de perna esquerda, a bola ainda tocou na trave antes de entrar, fazendo 3 a 0 no Maracanã. Mesmo com a vantagem, o Tricolor continuou criando, obrigando Bruno a fazer boas defesas em finalizações de Soteldo e Serna.

O Bangu conseguiu descontar aos 37 minutos, após erro de Freytes na saída de bola. Ricardo Sena aproveitou a falha, finalizou no canto e diminuiu para 3 a 1. O gol gerou vaias ao zagueiro tricolor, mas não alterou o controle da partida. Nos minutos finais, o Fluminense administrou a posse, ainda criou oportunidades para ampliar, mas parou novamente no goleiro adversário.

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense agora encara o Vasco, que bateu o Volta Redonda no último sábado (14), pela semifinal do Campeonato Carioca. Do outro lado da chave, Flamengo e Madureira decidem o outro finalista. As datas dos confrontos ainda serão definidas pela Ferj.

FICHA TÉCNICA✅

FLUMINENSE 3 X 1 BANGU

QUARTAS DE FINAL - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

⚽ Gols: Savarino (35'/1T), Canobbio (39'/1T), Ganso (33'/2T) (FLU); Sena (37'/2T) (BAN)

🟨 Cartões amarelos: PK e Dudu (BAN)

Escalações

Fluminense

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli (Acosta) e Ganso (Otávio); Canobbio (Soteldo), Savarino (Santi Moreno) e John Kennedy (Serna)

Bangu

Bruno; Dudu, Gilberto, Patrick e Bruno Boca (Sena); Dioguinho (Pedro China), Mauro Silva (Kauan Guilherme) e Walber; Sibito (Luizinho), Garrinsha (Zarú) e PK

Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Bangu (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense)

