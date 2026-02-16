Goleiro Bruno acerta com novo clube e pode disputar a Copa do Brasil 2026

O goleiro Bruno, condenado em 2013 a 22 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio, encaminhou acerto com o Vasco-AC. A confirmação partiu do técnico Eric Rodrigues, em contato com o "GE".

A expectativa da comissão técnica é contar com o goleiro na partida diante do Velo Clube, nesta quinta-feira (19), em duelo válido pela Copa do Brasil. Para isso, o jogador precisa ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até quarta-feira (18). O atleta, inclusive, já está em Rio Branco.

Bruno está em liberdade desde 2019, quando passou a cumprir pena em regime aberto. O caso envolvendo o ex-camisa um do Flamengo com a modelo Eliza Samudio, de 25 anos à época, teve grande repercussão nacional.

Recentemente, Bruno esteve no Maracanã para acompanhar o confronto entre Flamengo e Internacional, no dia 4 de fevereiro, pela segunda rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Rubro-Negro empatou com o Colorado por 1 a 1.

Bruno, ex-goleiro do Flamengo, esteve presente no partida do time Rubro-Negro contra Internacional, pelo Brasileirão (Foto: Reprodução)

Goleiro Bruno: saiba tudo sobre o caso do assassinato de Eliza Samudio

O caso do assassinato de Eliza Samudio, envolvendo Bruno Fernandes de Souza, que ficou popularmente conhecido apenas como "Goleiro Bruno", na época jogador do Flamengo, foi um dos maiores escândalos que já aconteceram no futebol brasileiro. O caso que extrapolou o campo do esporte ainda traz desdobramentos, mesmo tendo acontecido há quase 15 anos. O Lance! te conta tudo sobre o caso do Goleiro Bruno.

Em junho de 2010, Eliza Samudio foi dada como desaparecida pela polícia. A modelo tinha ido viajar ao sítio do goleiro Bruno, em Esmeraldas, Minas Gerais, já que ainda tinha esperança de uma reconciliação. A atitude dela e do atleta também surpreendeu os advogados do processo de agressão, já que o homem realmente parecia buscar um acordo. Bruno relatou que Eliza foi embora do sítio por sua vontade, e que deixou o filho de ambos com um colega em comum. O menino foi achado na favela de Ribeirão das Neves.

Em 26 de junho, Bruno é visto pela polícia como suspeito no desaparecimento da modelo e em 6 de julho daquele ano, um adolescente de 17 anos foi preso em um apartamento de Bruno, que relatou que participou do sequestro de Eliza Samudio, além de ter dado diversas coronhadas na vítima. Além disso, também afirmou que ela teve seus braços amarrados e foi estrangulada por Marcos Aparecido dos Santos, um ex-policial, conhecido como Bola.

Em 7 de julho de 2010, a Justiça de Minas Gerais expediu um mandado de prisão para Bruno e mais sete pessoas. A Justiça do Rio de Janeiro também fez o mesmo para o ex-atleta e para Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, pelo sequestro e cárcere privado de Eliza em outubro de 2009, fazendo com que ambos se entregassem para a Polícia do estado do Rio de Janeiro.

