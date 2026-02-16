Herói em pênaltis, Hugo Souza completa 100 jogos pelo Corinthians

O goleiro Hugo Souza completou, no confronto diante do São Bernardo, a marca de 100 jogos com a camisa do Corinthians. Nas graças da torcida, o arqueiro vive um dos principais momentos da carreira e vive a expectativa da Copa do Mundo.

O impacto também se reflete em títulos e prêmios individuais. Campeão da Supercopa Rei 2026, da Copa do Brasil 2025, quando foi eleito melhor jogador e melhor goleiro da competição, e do Paulista 2025, destacou-se ainda ao defender um pênalti na final contra o Palmeiras.

Hugo Souza é o goleiro da Série A com mais partidas sem sofrer gols em confrontos de mata-mata desde que estreou pelo Corinthians, com 17 em 27 jogos. Além disso, lidera o ranking de defesas de pênaltis no período.

No total, todos os 100 jogos de Hugo Souza pelo Corinthians foram como titular, com 92 gols sofridos, média de 0,9 por partida, e 43 jogos sem sofrer gols, o que representa 43% do total. O goleiro registra 2,8 defesas por jogo, sendo 1,4 em finalizações dentro da área, além de 75% de bolas defendidas e 37% de acerto no passe longo.

As atuações consistentes também renderam espaço na Seleção Brasileira. Hugo esteve presente nas últimas quatro convocações do técnico Carlo Ancelotti, consolidando-se como nome frequente no ciclo preparatório para a Copa do Mundo e reforçando o peso simbólico da marca de 100 jogos pelo Corinthians.

Lista dos goleiros com mais jogos

A lista de goleiros que alcançaram essa marca conta com nomes históricos que passaram pelo clube, como Cássio (712), um dos maiores ídolos da história do Corinthians, além de Ronaldo Giovanelli (602), Gylmar (397) e Cabeção (326).

Nesta temporada, o goleiro pode superar outros nomes e subir no ranking histórico da posição no clube, com possibilidade de ultrapassar Júlio César (140), José Hungarês (138), Maurício (137), Tobias (125), Heitor (119), Fábio Costa (118), Nei (108) e Doni (101).

Goleiros com mais jogos pelo Corinthians

1 . Cássio - 712 2 . Ronaldo Giovanelli - 602 3 . Gylmar - 397 4 . Cabeção - 326 5 . Bino - 236 6 . Ado - 206 7 . Felipe - 194 8 . Jairo - 188 9 . Solito - 173 10 . Carlos - 159 11 . Júlio César - 140 12 . José Hungarês - 138 13 . Maurício - 137 14 . Tobias - 125 15 . Heitor - 119 16 . Fábio Costa - 118 17 . Nei - 108 18 . Doni - 101 19 . Hugo Souza - 100

Hugo Souza conquistou títulos pelo Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Hugo Souza se destaca em cobranças de pênaltis

Hugo Souza assumiu a liderança do ranking de média de pênaltis defendidos na história do Corinthians. Com 11 cobranças defendidas em 99 jogos, o goleiro registra média de 0,11 por partida, superando nomes consagrados do clube.

Na sequência aparecem Dida, com média de 0,06 (seis defesas em 95 partidas), e Cássio, além de Ronaldo Giovanelli, ambos com média de 0,04. Gylmar dos Santos Neves fecha a lista, com média de 0,02.

No ranking absoluto de pênaltis defendidos, Cássio lidera com 32 defesas em 712 jogos, seguido por Ronaldo Giovanelli, que soma 27 em 602 partidas. Hugo Souza aparece na terceira colocação, empatado com Gylmar dos Santos Neves, ambos com 11 pênaltis defendidos, embora em números de jogos bastante distintos.

Dida completa o top cinco, com seis defesas em 95 atuações. Os dados reforçam a eficiência recente de Hugo Souza e o colocam em destaque na história do clube no fundamento.

Ranking de pênaltis

1° Cássio: 32 pênaltis defendidos em 712 jogos.

2° Ronaldo Giovanelli: 27 pênaltis defendidos em 602 jogos.

3° Hugo Souza: 11 pênaltis defendidos em 99 jogos.

3° Gylmar dos Santos Neves: 11 pênaltis defendidos em 397 jogos.

4° Dida: 6 pênaltis defendidos em 95 jogos.

Hugo Souza lidera o ranking de média pênaltis defendidos na história do Corinthians

1° Hugo Souza: 0,11 (11 pênaltis em 99 jogos)

2° Dida: 0,06 (6 pênaltis em 95 jogos)

3° Cássio: 0,04 (32 pênaltis 712 jogos)

4° Ronaldo Giovanelli: 0,04 (27 pênaltis em 602 jogos)

5° Gylmar dos Santos Neves: 0,02 (11 pênaltis em 397 jogos)

