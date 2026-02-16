Com tranquilidade, o Fluminense venceu o Bangu por 3 a 1 e se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca nesta segunda-feira (16). Autor de um dos gols no Maracanã, Paulo Henrique Ganso elogiou o próximo adversário da competição, o Vasco, destacando o trabalho do seu ex-técnico Fernando Diniz. Em entrevista ao "SporTV" na saída do campo, o meia disse que os resultados negativos do Cruz-Maltino não refletem o desempenho da equipe.

continua após a publicidade

— É difícil falar (que o Fluminense chega melhor), porque o Vasco, na verdade, não está conseguindo os resultados. Conseguiu agora, se classificou para a semifinal também. Até jogou bem os últimos jogos do Brasileirão, apesar dos resultados. A gente tem que ter consciência de que é uma bela equipe, muito bem treinada pelo Fernando (Diniz) e a gente não pode dar bobeira nessa semifinal, como aconteceu no ano passado — analisou.

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Muito festejado pela torcida, Ganso agradeceu o carinho dos tricolores.

— A gente conseguiu controlar bem a partida. Feliz pelos 301 jogos, coroados com gol e classificação para a semifinal. É um campeonato que a gente quer buscar. Eu só tenho que agradecer esse carinho gigantesco que a torcida tem por mim e que eles possam nos ajudar a vencer cada vez mais jogos dentro do Maracanã para que a gente possa coroar essa temporada com o título — concluiu o maestro tricolor.

continua após a publicidade

Ganso faz coração para a torcida do Fluminense após gol contra o Bangu (Foto: Affonso Andrade / Agência F8 / Gazeta Press)

+ Aposte nos jogos do Fluminense em 2026!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Fluminense na semifinal do Carioca

Diferentemente das quartas de final, decididas em jogo único, a semifinal acontecerá em partidas de ida e volta. O primeiro duelo entre Fluminense e Vasco será já no próximo fim de semana. Na outra chave, se enfrentam Flamengo e Madureira. As datas e horários ainda serão confirmados.