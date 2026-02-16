Zubeldía fala sobre vaias a Freytes após vitória do Fluminense: 'Muito mais positivo'

Após a vitória de 3 a 1 do Fluminense contra o Bangu, nesta segunda-feira (16), o treinador Luís Zubeldía falou em entrevista coletiva. O Tricolor se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca, onde enfrenta o Vasco, no próximo fim de semana. O argentino comentou as vaias recebidas pelo zagueiro Freytes, que falhou no gol do Bangu.

— Os três zagueiros que mais jogaram foram Juan (Freytes), Jemmes e Ignácio. Estou satisfeito com os três, porque o rendimento deles têm sido muito mais positivo do que negativo, de maneira geral. Com o Juan já temos mais amostras, porque ele vem atuando desde o ano passado. O Jemmes se adaptou rápido e o Ignácio também vem tendo boas atuações. Sempre digo que nessa posição é preciso falar em dupla, não individualmente. E tenho a sorte ou a virtude de contar com três zagueiros que se encaixam entre si, são bons os três. Depois temos o Igor Rabello como quarta opção, que participou menos. Por enquanto estamos bem. Se aparecer alguma oportunidade de mercado que gere mais concorrência interna ou ofereça mais segurança em caso de lesões ou suspensões ao longo da temporada, será bem-vinda. O mercado está aberto para nós, mas não faz sentido contratar por contratar, tem que ser um jogador com nível. Estou contente com os zagueiros que tenho? Sim. Os números mostram isso: desde o ano passado até aqui, o time sofreu poucos gols, tem um bom retrospecto como mandante e fez muitos jogos sem ser vazado. Isso é fruto do trabalho coletivo — opinou.

OUTRAS RESPOSTAS DE ZUBELDÍA

Jogo contra o Vasco

São jogos diferentes, porque tem o ingrediente do clássico, aquilo que sempre falamos sobre o peso de um clássico. Agora são 180 minutos, normalmente, e esperamos poder fazer um bom jogo, como temos feito em diferentes contextos. O certo é que a equipe vem respondendo, apesar dos cenários, e isso é sempre positivo.

Marca de vitórias seguidas como mandante

Sobre números, estatísticas e recordes, sinceramente, já expliquei outras vezes: não é algo que eu goste de destacar. Até me sinto um pouco desconfortável com isso. O que me deixa feliz é ganhar em casa e ver o torcedor comemorando. A alegria da torcida vale mais do que qualquer marca pessoal. Claro que também é positivo para o Fluminense seguir se fortalecendo. É importante saber que somos fortes como mandantes, que o time se sente bem jogando em casa. Isso também passa uma mensagem para quem vem jogar contra nós.

Troca de lado entre pontas

Sobre o Savarino, é curioso. Quando o árbitro parou o jogo aos 25 minutos, a nossa ideia já era inverter ele com o Canobbio. Às vezes dizem que o treinador muda os jogadores de lado, mas a pergunta é: por quê? Hoje ficou evidente. O Canobbio dá mais um tempo ao lateral adversário antes de finalizar ou cruzar. O Savarino é mais rápido para resolver a jogada. Então, quando o lateral começou a se adaptar ao tempo do Canobbio, depois da parada passou a enfrentar o tempo do Savarino, que é diferente. Do outro lado aconteceu o mesmo. Quando o lateral já estava acostumado ao ritmo do Savarino, entrou o tempo do Canobbio. E quando se ajustava ao Canobbio, voltava a enfrentar a velocidade do Savarino, que é mais rápida na definição. Em um segundo, muda o tempo de resolução da jogada, e isso gera dificuldade para o defensor.

O Fluminense de Zubeldía igualou a maior sequência de vitórias como mandante em sua história, com 16 triunfos consecutivos. O outro recorde foi estabelecido entre junho de 1941 e julho de 1942, quando o time venceu 16 jogos seguidos como mandante sob o comando do uruguaio Ondino Vieira. O treinador soma 302 partidas pelo Fluminense e está entre os que mais dirigiram a equipe, atrás apenas de Zezé Moreira e Abel Braga.

Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Bangu (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense, agora, encara o Vasco, que bateu o Volta Redonda no último sábado (14), pela semifinal do Campeonato Carioca. Do outro lado da chave, Flamengo e Madureira decidem o outro finalista. As datas dos confrontos ainda serão definidas pela Ferj.

