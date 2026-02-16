Jogadores do Cruzeiro aproveitam carnaval em folga após classificação

Depois de garantirem vaga na semifinal do Campeonato Mineiro, os jogadores do Cruzeiro ganharam dois dias de folga para aproveitar o carnaval. Enquanto não se reapresentam na Toca da Raposa, os atletas compartilharam momentos de lazer nas redes sociais.

Artilheiro do Campeonato Mineiro, Kaio Jorge apareceu ao lado de Gusttavo Lima em show de carnaval em Olinda, no festival Carvalheira na Ladeira. Em suas redes sociais, o camisa 19 compartilhou uma foto ao lado do cantor e de Henry Freitas.

Kaio Jorge em folga (Foto: Reprodução)

Já João Marcelo aproveitou os dias livres para curtir um camarote na Sapucaí. O jogador compartilhou imagens com sua esposa. Ele acompanhou os desfiles das escolas de samba da Série Ouro.

João Marcelo no carnaval (Foto: Reprodução Instagram)

Ainda na defesa, Lucas Villalba também viajou ao Rio de Janeiro para aproveitar o tempo com seus filhos, com direito a passeio de barco. Durante seus passeios, o zagueiro argentino encontrou Ronaldo Fenômeno e o treinador da Seleção, Carlo Ancelotti.

Villalba em folga (Foto: Reprodução)

Cruzeiro no Campeonato Mineiro

Melhor campanha da primeira fase do estadual, a Raposa irá enfrentar o Pouso Alegre na semifinal do Campeonato Mineiro. O primeiro confronto será no sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Manduzão. Posteriormente, definirão uma vaga na decisão no Mineirão, no sábado seguinte (28), no mesmo horário.

Os jogadores do Cruzeiro irão se reapresentar nesta terça-feira (17), na Toca da Raposa II, para dar início à preparação. O atacante Bruno Rodrigues também é esperado em Belo Horizonte para realizar exames e finalmente assinar contrato com o Cabuloso.

