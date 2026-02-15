O Palmeiras acertou o empréstimo de Bruno Rodrigues ao Cruzeiro neste domingo (15). O atacante retornará ao clube mineiro em contrato válido até dezembro deste ano, segundo apurou a reportagem do Lance!.

continua após a publicidade

+ Vitor Reis coloca Palmeiras como prioridade no Brasil e compara Abel a Guardiola: 'Apaixonados'

O acordo entre as partes prevê uma opção de compra em definitivo ao fim da cessão por empréstimo, fixada em 5 milhões de dólares (R$ 26 milhões na cotação atual).

Bruno Rodrigues foi oferecido à cúpula do Cruzeiro por meio de intermediários nos últimos dias, que estudou a proposta antes de avançar pela contratação por empréstimo. Anteriormente, o nome do jogador foi veiculado ao Internacional, que não evoluiu com as tratativas.

continua após a publicidade

Os salários de Bruno Rodrigues serão divididos entre Palmeiras e Cruzeiro durante o período de empréstimo. O contrato do atacante com o Alviverde, por sua vez, é válido até o fim de 2028.

O atacante perdeu espaço no elenco alviverde após grave lesão no joelho, que o afastou de duas temporadas, e recebeu baixa minutagem de Abel Ferreira em seu retorno aos gramados. Ao todo, foram apenas 17 jogos disputados com a camisa alviverde, sendo quantro deles em 2026, com dois marcados.

continua após a publicidade

Com a camisa do Cruzeiro, Bruno Rodrigues foi um dos principais destaques da campanha do título da Série B em 2023, que garantiu o retorno da Raposa à elite do Brasileirão após três temporadas. No clube mineiro, anotou 17 gols e deu 10 assistências em 67 partidas oficiais.

Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras, durante período no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🍀Aposte na vitória do Palmeiras contra o Guarani na última rodada do Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.