Cruzeiro vence URT e garante classificação com a melhor campanha do Campeonato Mineiro
A Raposa garantiu sua vaga na próxima fase em jogo com arbitragem polêmica
O Cruzeiro confirmou sua classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro na noite deste sábado (14), ao vencer a URT por 2 a 1. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Arroyo.
Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 15 pontos, com cinco vitórias e três derrotas. Sendo assim, a equipe terá a vantagem de decidir a semifinal dentro de casa por ter conquistado a melhor campanha da primeira fase.
Como foi o jogo?
Logo aos dois minutos de jogo, Moyses quase assumiu a liderança da artilharia do Campeonato Mineiro. Federico escorou de cabeça e o atacante acertou um belo chute com o pé direito da entrada da área, sem chances para Cássio. Entretanto, Federico estava milimetricamente impedido e o gol foi anulado.
Depois do susto, a Raposa teve duas oportunidades claras com Matheus Pereira, mas ele não conseguiu acertar o alvo. Porém, quando a bola chegou em Kaio Jorge, não teve jeito. Kaiki recebeu na esquerda e passou para Gerson encontrar o camisa 10, que chutou para defesa de Ariel. Na sobra, Gerson passou para trás e encontrou o artilheiro do Mineiro, que, livre, estufou as redes.
Nos acréscimos, o aniversariante Arroyo foi acionado mais uma vez por William em profundidade pelo lado direito, conduziu a bola até a área e tocou na saída do goleiro Ariel para ampliar para o Cabuloso. Instantes depois, o camisa 99 foi acionado em lance parecido, mas passou para Matheus Pereira, que prendeu e perdeu a posse. Nos minutos finais, Matheus Henrique foi expulso em lance polêmico após dividir bola com Hippólito.
Sem Matheus Henrique, Tite colocou Lucas Romero em campo e fechou a defesa em duas linhas de quatro jogadores. Porém, aos 14 minutos da segunda etapa, Hieger Tulio Cardoso expulsou Pedrinho por entrada dura em Matheus Pereira.
Na reta final do duelo, os donos da casa, na ânsia de partir para o ataque, passaram a ceder mais espaços para o Cruzeiro. Christian teve duas chances de ampliar, mas errou a finalização. Wesley teve a melhor chance da URT em bola aérea, mas cabeceou por cima do travessão. No último minuto, Pellogia diminuiu em bola levantada na área.
Confira as informações do jogo entre URT x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
URT 1 X 2 CRUZEIRO
CAMPEONATO MINEIRO- 8ª RODADA
📆 Data e horário: Sábado, 14 de fevereiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Zama Maciel, Patos de Minas (MG)
🟨 Árbitro: Hieger Tulio Cardoso
🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio da Silva
📺 VAR: Michel Patrick Costa Guimarães
🟨 Cartões amarelos: Moyses (URT), Peloggia; William (CRU), Matheus Henrique (CRU) 2x
🟥 Cartões Vermelhos: Pedrinho (URT) Matheus Henrique (CRU)
⚽ Gols: Kaio Jorge (CRU), Arroyo (CRU); Pellogia (URT)
URT (Técnico: Ito Roque)
Ariel; Leandro Silva (Mateus Peloggia), Léo Santos, Salinas, Gabriel (Maçola); Pedrinho, John, Hippólito (Laercio); Cesinha, Federico (Wesley), Gabriel Moyses (Sandro Rios)
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba (João Marcelo), Kaiki (Prates); Lucas Silva, Matheus Henrique, Gerson (Christian), Matheus Pereira; Arroyo (Lucas Romero), Kaio Jorge (Wanderson)
