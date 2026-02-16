Adversária do Corinthians, Portuguesa supera início instável e chega embalada às quartas do Paulistão
Com brilho de Renê e comando de Fábio Matias, time do Canindé reagiu no Paulistão
O Corinthians já sabe que vai enfrentar a Portuguesa nas quartas de final do Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a partida será disputada no próximo domingo (22), às 20h30, no estádio do Canindé.
Para chegar à fase decisiva, a Lusa atravessou um período de instabilidade. Antes de embalar, a equipe sofreu duas derrotas consecutivas nos dois primeiros jogos do torneio, contra Palmeiras e Capivariano.
O cenário era tão conturbado que torcedores levaram faixas de protesto contra a diretoria. A manifestação no Canindé teve cartazes com os dizeres "Menos discurso, mais futebol" e "Alex (presidente da SAF) omisso, torcida presente".
Com o passar das rodadas, a equipe conseguiu reagir e engatar vitórias importantes, como no confronto diante do São Paulo, no Morumbis, por 3 a 2. O triunfo encerrou um jejum de mais de doze anos sem vitória da Portuguesa contra os grandes clubes do estado.
Veja abaixo todos os jogos da Portuguesa no Paulistão 2026
- Portuguesa 0 x 1 Palmeiras
- Capivariano 1 x 0 Portuguesa
- Portuguesa 2 x 0 Velo Clube - Renê e Maceió
- São Paulo 2 x 3 Portuguesa - Renê (2x) e Maceió
- Portuguesa 0 x 1 Guarani
- Primavera 1 x 2 Portuguesa - Matheus Cadorini e Cauari
- Portuguesa 2 x 0 Ponte Preta - Gabriel Pires e Matheus Cadorini
- Mirassol 1 x 2 Portuguesa - Maceió e Ewerthon
Números no Paulistão
A Portuguesa soma oito jogos no Paulistão 2026, com cinco vitórias e três derrotas, alcançando 63% de aproveitamento. No recorte ofensivo, a equipe marcou 11 gols, média de 1,4 por partida, enquanto a defesa foi vazada sete vezes, com média de 0,9 gol sofrido por jogo.
Como mandante, o time disputou quatro partidas, com duas vitórias, zero empates e duas derrotas, resultando em 50% de aproveitamento. Nesse cenário, o ataque anotou quatro gols, média de 1,0 por jogo, e a defesa sofreu dois gols, o que representa 0,5 gol por partida.
Portuguesa em 2026
- 8 jogos
- 5V | 0E | 3D
- 63% de aproveitamento
- 11 gols marcados (1.4 por jogo)
- 7 gols sofridos (0.9 por jogo)
Portuguesa como mandante em 2026
- 4 jogos
- 2V | 0E | 2D
- 50% de aproveitamento
- 4 gols marcados (1.0 por jogo)
- 2 gols sofridos (0.5 por jogo)
Portuguesa é comandada por Fábio Matias
O treinador da equipe lusitana, apesar de jovem, acumula um currículo expressivo, com passagens pelas categorias de base do Internacional e pelos elencos profissionais de Juventude e Botafogo.
Pelo clube carioca, conquistou a Taça Rio de 2024 e integrou a campanha na Libertadores, que terminou com o título sob o comando de Artur Jorge. Além disso, foi campeão da Copinha e do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Internacional.
Ainda em 2024, Matias foi responsável por garantir a permanência do Juventude na Série A do Brasileirão. Já em 2025, levou o clube à semifinal do Campeonato Gaúcho. Antes de assumir a Portuguesa, o treinador passou pelo Atlético-GO na Série B do Brasileirão.
— É algo que nem o torcedor mais otimista da Portuguesa imaginaria: fazer o jogo em casa, no Canindé contra o Corinthians. Acho que temos que fazer o nosso trabalho, ter os pés no chão. O campeonato não acabou agora pra nós, podemos ir mais longe — disse o treinador à "Net Lusa".
Destaques individuais
A Portuguesa conta com alguns nomes que ajudam a explicar a boa fase da equipe. No ataque, o time tem Renê, artilheiro com quatro gols, e Maceió, um dos destaques do elenco, que já despertou interesse inclusive do Santos.
No meio-campo, a Lusa aposta na experiência de Gabriel Pires, que acumula passagens por Fluminense, Botafogo, Vasco, Benfica e Juventus. O jogador veste a camisa 10 e também exerce a função de capitão da equipe.
No setor defensivo, o lateral-direito João Vitor, de 23 anos, aparece como outro nome em evidência. Destaque do Londrina na última temporada, o atleta foi formado nas categorias de base do Fluminense e soma passagens por Monsoon-RS, São Luiz-RS e Juventude.
Veja abaixo os números:
Maceió pela Portuguesa em 2026
- 8 jogos (8 titular)
- 3 gols
- 236 minutos para participar de gol
- 2.5 finalizações por jogo (1.3 no gol)
- 6.7 finalizações para marcar
- 1.3 passes decisivos por jogo
- 67% de conversão em grandes chances
- 1 grande chance criada
- 1.6 dribles certos por jogo
- 43% de eficiência nos duelos
- 0.6 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.06
Renê Sousa pela Portuguesa em 2026
- 7 jogos (7 titular)
- 3 gols
- 1 assistência
- 143 minutos para participar de gol
- 3.1 finalizações por jogo (1.1 no gol)
- 7.3 finalizações para marcar
- 0.9 passes decisivos por jogo
- 38% de conversão em grandes chances
- 0.6 duelos aéreos ganhos por jogo
- 41% de eficiência nos duelos
- 1.6 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.84
Gabriel Pires pela Portuguesa em 2026
- 8 jogos (8 titular)
- 1 gol
- 1 assistência
- 1.6 passes decisivos por jogo
- 1.6 finalizações por jogo
- 2.5 passes longos certos por jogo
- 78% de acerto no passe
- 3.4 bolas recuperadas por jogo
- 2.1 desarmes por jogo
- 45% de eficiência nos duelos
- 1.1 faltas por jogo
- 0.9 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.99
João Vitor pela Portuguesa em 2026
- 8 jogos (8 titular)
- 1 assistência
- 6 passes decisivos
- 2 finalizações (1 no gol)
- 0.1 cruzamentos certos por jogo
- 50% de acerto no passe longo
- 2.6 desarmes por jogo
- 4.3 bolas recuperadas por jogo
- 1.9 interceptações por jogo
- 65% de eficiência nos duelos
- 1.0 faltas por jogo
- 2 cartões amarelos
- Nota Sofascore 7.16
