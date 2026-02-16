O Corinthians já sabe que vai enfrentar a Portuguesa nas quartas de final do Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a partida será disputada no próximo domingo (22), às 20h30, no estádio do Canindé.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Para chegar à fase decisiva, a Lusa atravessou um período de instabilidade. Antes de embalar, a equipe sofreu duas derrotas consecutivas nos dois primeiros jogos do torneio, contra Palmeiras e Capivariano.

O cenário era tão conturbado que torcedores levaram faixas de protesto contra a diretoria. A manifestação no Canindé teve cartazes com os dizeres "Menos discurso, mais futebol" e "Alex (presidente da SAF) omisso, torcida presente".

continua após a publicidade

Com o passar das rodadas, a equipe conseguiu reagir e engatar vitórias importantes, como no confronto diante do São Paulo, no Morumbis, por 3 a 2. O triunfo encerrou um jejum de mais de doze anos sem vitória da Portuguesa contra os grandes clubes do estado.

Portuguesa venceu o São Paulo no Morumbis (Foto: Mauro Horita/Ag.Paulistão/SuaFotoNoJogo)

Veja abaixo todos os jogos da Portuguesa no Paulistão 2026

Portuguesa 0 x 1 Palmeiras Capivariano 1 x 0 Portuguesa Portuguesa 2 x 0 Velo Clube - Renê e Maceió São Paulo 2 x 3 Portuguesa - Renê (2x) e Maceió Portuguesa 0 x 1 Guarani Primavera 1 x 2 Portuguesa - Matheus Cadorini e Cauari Portuguesa 2 x 0 Ponte Preta - Gabriel Pires e Matheus Cadorini Mirassol 1 x 2 Portuguesa - Maceió e Ewerthon

Números no Paulistão

A Portuguesa soma oito jogos no Paulistão 2026, com cinco vitórias e três derrotas, alcançando 63% de aproveitamento. No recorte ofensivo, a equipe marcou 11 gols, média de 1,4 por partida, enquanto a defesa foi vazada sete vezes, com média de 0,9 gol sofrido por jogo.

continua após a publicidade

Como mandante, o time disputou quatro partidas, com duas vitórias, zero empates e duas derrotas, resultando em 50% de aproveitamento. Nesse cenário, o ataque anotou quatro gols, média de 1,0 por jogo, e a defesa sofreu dois gols, o que representa 0,5 gol por partida.

Portuguesa em 2026

8 jogos 5V | 0E | 3D 63% de aproveitamento 11 gols marcados (1.4 por jogo) 7 gols sofridos (0.9 por jogo)

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Portuguesa como mandante em 2026

4 jogos 2V | 0E | 2D 50% de aproveitamento 4 gols marcados (1.0 por jogo) 2 gols sofridos (0.5 por jogo)

Portuguesa é comandada por Fábio Matias

O treinador da equipe lusitana, apesar de jovem, acumula um currículo expressivo, com passagens pelas categorias de base do Internacional e pelos elencos profissionais de Juventude e Botafogo.

Pelo clube carioca, conquistou a Taça Rio de 2024 e integrou a campanha na Libertadores, que terminou com o título sob o comando de Artur Jorge. Além disso, foi campeão da Copinha e do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Internacional.

Ainda em 2024, Matias foi responsável por garantir a permanência do Juventude na Série A do Brasileirão. Já em 2025, levou o clube à semifinal do Campeonato Gaúcho. Antes de assumir a Portuguesa, o treinador passou pelo Atlético-GO na Série B do Brasileirão.

— É algo que nem o torcedor mais otimista da Portuguesa imaginaria: fazer o jogo em casa, no Canindé contra o Corinthians. Acho que temos que fazer o nosso trabalho, ter os pés no chão. O campeonato não acabou agora pra nós, podemos ir mais longe — disse o treinador à "Net Lusa".

Destaques individuais

A Portuguesa conta com alguns nomes que ajudam a explicar a boa fase da equipe. No ataque, o time tem Renê, artilheiro com quatro gols, e Maceió, um dos destaques do elenco, que já despertou interesse inclusive do Santos.

No meio-campo, a Lusa aposta na experiência de Gabriel Pires, que acumula passagens por Fluminense, Botafogo, Vasco, Benfica e Juventus. O jogador veste a camisa 10 e também exerce a função de capitão da equipe.

Renê é o artilheiro da Portuguesa (Foto: Mauro Horita/Ag.Paulistão/SuaFotoNoJogo)

No setor defensivo, o lateral-direito João Vitor, de 23 anos, aparece como outro nome em evidência. Destaque do Londrina na última temporada, o atleta foi formado nas categorias de base do Fluminense e soma passagens por Monsoon-RS, São Luiz-RS e Juventude.

Veja abaixo os números:

Maceió pela Portuguesa em 2026

8 jogos (8 titular) 3 gols 236 minutos para participar de gol 2.5 finalizações por jogo (1.3 no gol) 6.7 finalizações para marcar 1.3 passes decisivos por jogo 67% de conversão em grandes chances 1 grande chance criada 1.6 dribles certos por jogo 43% de eficiência nos duelos 0.6 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.06

Renê Sousa pela Portuguesa em 2026

7 jogos (7 titular) 3 gols 1 assistência 143 minutos para participar de gol 3.1 finalizações por jogo (1.1 no gol) 7.3 finalizações para marcar 0.9 passes decisivos por jogo 38% de conversão em grandes chances 0.6 duelos aéreos ganhos por jogo 41% de eficiência nos duelos 1.6 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.84

Gabriel Pires pela Portuguesa em 2026

8 jogos (8 titular) 1 gol 1 assistência 1.6 passes decisivos por jogo 1.6 finalizações por jogo 2.5 passes longos certos por jogo 78% de acerto no passe 3.4 bolas recuperadas por jogo 2.1 desarmes por jogo 45% de eficiência nos duelos 1.1 faltas por jogo 0.9 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.99

João Vitor pela Portuguesa em 2026

8 jogos (8 titular) 1 assistência 6 passes decisivos 2 finalizações (1 no gol) 0.1 cruzamentos certos por jogo 50% de acerto no passe longo 2.6 desarmes por jogo 4.3 bolas recuperadas por jogo 1.9 interceptações por jogo 65% de eficiência nos duelos 1.0 faltas por jogo 2 cartões amarelos Nota Sofascore 7.16

+ Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.