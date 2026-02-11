Cruzeiro arranca empate contra o Mirassol após sofrer virada em jogo movimentado
O Cruzeiro conseguiu o empate com um gol de pênalti de Kaio Jorge no fim da partida
- Matéria
- Mais Notícias
Em um jogo movimentado no Maião, o Cruzeiro pontuou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite saiu na frente com Wanderson, levou a virada, mas conseguiu empatar com Kaio Jorge no fim.
Relacionadas
Com o resultado, a Raposa saiu da lanterna e está na 19ª colocação, com um ponto somado. Enquanto isso, o Mirassol subiu para a terceira posição, com cinco pontos.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Como foi o jogo
Com três minutos de jogo, Cássio salvou o Cruzeiro. Igor Formiga cruzou, Alesson chutou para defesa do goleiro. Fogaça pegou a sobra à queima-roupa, mas o camisa 1 fez mais um milagre. Nos primeiros 15 minutos, o Mirassol voltou a assustar em bolas cruzadas, mas tinha dificuldade para finalizar.
Do outro lado, quando chegou, o Cruzeiro marcou. Lucas Romero puxou contra-ataque e passou para Wanderson na esquerda, que conduziu e chutou no canto esquerdo de Walter para fazer 1 a 0. Logo em seguida, Kaio Jorge e Christian quase ampliaram, mas pararam no goleiro do Leão.
Na reta final do primeiro tempo, Cássio quase fez mais um milagre. Eduardo cabeceou dentro da área, o camisa 1 defendeu e em seguida também segurou o rebote de Fogaça, mas a bola passou da linha.
No segundo tempo, o Cruzeiro teve mais uma boa chance em contra-ataque puxado por Matheus Pereira, mas Sinisterra errou a finalização. No lance seguinte, Negueba acertou um belo chute em bola afastada pela defesa celeste e fez 2 a 1.
Enquanto a Raposa buscava estratégias para atacar, o Mirassol ampliou, mas Galeano, autor do gol, estava em posição de impedimento. Christian quase empatou após boa jogada de Sinisterra, mas parou em Walter. Depois do lance, Braulio reviu um lance entre Matheus Pereira e Igor Cariús e assinalou pênalti. Kaio Jorge bateu no canto esquerdo e empatou.
➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
O que vem agora?
O Cruzeiro volta a jogar no próximo sábado (14), às 19h (de Brasília), quando enfrenta a URT pelo jogo da última rodada do Campeonato Mineiro. Já o Mirassol pega a Portuguesa, no domingo (15), às 20h30.
Confira as informações do jogo entre Mirassol x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X CRUZEIRO
CAMPEONATO BRASILEIRO- 3ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 11 de fevereiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Maião, em Mirassol-SP
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
🟨 Cartões amarelos: Neto Moura (MIR), Reinaldo (MIR), Aldo (MIR); Matheus Pereira (CRU), Gerson (CRU)
🟥 Cartões Vermelhos: Yuri Lara (MIR)
⚽ Gols: Wanderson (CRU), Kaio Jorge (CRU); Fogaça (MIR), Negueba (MIR)
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor (Igor Carius), João Victor, W. Machado, Reinaldo; Neto Moura (Yuri Lima), Aldo Filho, Eduardo (Galeano); Negueba, Alesson (Carlos Eduardo), Nathan Fogaça (Galdino)
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero (Lucas Silva), Christian (Kenji), Gerson (Matheus Henrique), Matheus Pereira; Wanderson (Sinisterra), Kaio Jorge
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias