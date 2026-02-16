O Fortaleza está avaliando a proposta do Boca Juniors-ARG pelo atacante Adam Bareiro. A informação é da imprensa argentina, que destacou uma das condições para a concretização do negócio.

A oferta do clube xeneize é de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,7 milhões na cotação atual). O jornalista César Luis Merlo destacou que o valor agrada, mas o Tricolor quer assegurar uma boa forma de pagamento. Isso incluiria, por exemplo, receber uma quantia satisfatória de imediato.

Em entrevista após o jogo contra o Ferroviário, Bareiro citou o apoio recebido no grupo e disse que está focado no Fortaleza. Já o técnico Thiago Carpini relatou que o paraguaio é um pilar para a temporada.

Bareiro na partida entre RB Bragantino e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Com quatro gols em oito jogos no ano, Bareiro é um dos poucos nomes ofensivos que não deixaram o Tricolor após a queda para a Série B. Lucero e Deyverson, da mesma posição, rescindiram seus contratos.

O Leão já recusou uma investida do Olimpia-PAR no início da temporada. Bareiro confirmou que as conversas aconteceram, mas o negócio não se concretizou.

Contratações do Fortaleza

O Fortaleza oficializou a contratação do atacante Vitinho. O atleta foi emprestado pelo Tijuana-MEX até o fim do ano, com opção de compra.

Nesta semana, o clube anunciou a chegada por empréstimo do meia-atacante Rodriguinho, cedido pelo Cruzeiro. Luiz Fernando e GB também reforçaram o setor ofensivo.

Em relação à lateral-esquerda, Gabriel Fuentes chegou por empréstimo junto ao Fluminense. O Leão vinha atuando com o improvisado Lucas Crispim no setor.