menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Coritiba é campeão da Série B e Remo volta à elite após 31 anos; veja quem subiu e quem caiu

Coxa conquistou a segunda divisão pela terceira vez

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/11/2025
18:53
Atualizado há 1 minutos
Jogadores do Coritiba comemoram gol durante partida contra o Amazonas pela Série B (Foto: Bruno Kelly/ Agif/Gazeta Press)
imagem camera Jogadores do Coritiba comemoram gol durante partida contra o Amazonas pela Série B (Foto: Bruno Kelly/ Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Série B do Brasileirão conheceu seu novo campeão na tarde deste sábado. Com uma vitória sobre o Amazonas, o Coritiba conquistou a segunda divisão pela terceira vez. Na disputa pelo acesso, a emoção foi até o apito final, assim como na briga contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

Relacionadas

Em uma vitória emocionante no Mangueirão lotado, o Remo conquistou o acesso para a primeira divisão e voltará à elite após 31 anos. A Chapecoense, que não jogava a Série A desde 2021, também retornou, assim como o Athletico-PR.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quem subiu para a Série A

Além do campeão Coritiba, que já estava garantido na Série A há duas rodadas, o Athletico-PR também conquistou o acesso ao vencer o America-MG por 1 a 0. As duas vagas restantes ficaram em disputa até os minutos finais e foram conquistadas por Chapecoense e Remo. A Chape subiu com uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, enquanto o Leão Azul ganhou de virada do Goiás em um confronto direto pelo acesso.

continua após a publicidade
  • 1º: Coritiba - 68 pontos
  • 2º: Athletico-PR - 65 pontos
  • 3º: Chapecoense 0- 62 pontos
  • 4º: Remo - 62 pontos

➡️ Série B: Athletico vence o América-MG e garante acesso à Série A

Quem caiu para Série C

Três dos quatro rebaixados já estavam definidos antes do início da rodada. O Paysandu, lanterna, o Volta Redonda e o Amazonas já estavam rebaixados, restando uma definição. O Athletic passou a maior parte do tempo na zona da degola, mas uma virada do Operário sobre a Ferroviária fez a equipe de Araraquara ser rebaixada.

  1. 17º: Ferroviária - 40 pontos
  2. 18º: Amazonas - 36 pontos
  3. 19º: Volta Redonda - 36 pontos
  4. 20º: Paysandu - 28 pontos

Resultados da 38ª rodada da Série B

  1. Vila Nova 2 x 2 Volta Redonda
  2. Novorizontino 3 x 0 CRB
  3. Amazonas 1 x 2 Coritiba
  4. Athletic 2 x 1 Paysandu
  5. Athletico-PR 1 x 0 América-MG
  6. Botafogo-SP 0 x 0 Avaí
  7. Chapecoense 1 x 0 Atlético-GO
  8. Cuiabá 1 x 0 Criciúma
  9. Operário 2 x 1 Ferroviária
  10. Remo 3 x 1 Goiás
Remo Série B
Pedro Rocha, artilheiro da Série B, comemora seu gol pelo Remo (Foto: Fernando Torres/ Agif/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias