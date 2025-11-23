A Série B do Brasileirão conheceu seu novo campeão na tarde deste sábado. Com uma vitória sobre o Amazonas, o Coritiba conquistou a segunda divisão pela terceira vez. Na disputa pelo acesso, a emoção foi até o apito final, assim como na briga contra o rebaixamento.

Em uma vitória emocionante no Mangueirão lotado, o Remo conquistou o acesso para a primeira divisão e voltará à elite após 31 anos. A Chapecoense, que não jogava a Série A desde 2021, também retornou, assim como o Athletico-PR.

Quem subiu para a Série A

Além do campeão Coritiba, que já estava garantido na Série A há duas rodadas, o Athletico-PR também conquistou o acesso ao vencer o America-MG por 1 a 0. As duas vagas restantes ficaram em disputa até os minutos finais e foram conquistadas por Chapecoense e Remo. A Chape subiu com uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, enquanto o Leão Azul ganhou de virada do Goiás em um confronto direto pelo acesso.

1º: Coritiba - 68 pontos

2º: Athletico-PR - 65 pontos

3º: Chapecoense 0- 62 pontos

4º: Remo - 62 pontos

Quem caiu para Série C

Três dos quatro rebaixados já estavam definidos antes do início da rodada. O Paysandu, lanterna, o Volta Redonda e o Amazonas já estavam rebaixados, restando uma definição. O Athletic passou a maior parte do tempo na zona da degola, mas uma virada do Operário sobre a Ferroviária fez a equipe de Araraquara ser rebaixada.

17º: Ferroviária - 40 pontos 18º: Amazonas - 36 pontos 19º: Volta Redonda - 36 pontos 20º: Paysandu - 28 pontos

Resultados da 38ª rodada da Série B

Vila Nova 2 x 2 Volta Redonda Novorizontino 3 x 0 CRB Amazonas 1 x 2 Coritiba Athletic 2 x 1 Paysandu Athletico-PR 1 x 0 América-MG Botafogo-SP 0 x 0 Avaí Chapecoense 1 x 0 Atlético-GO Cuiabá 1 x 0 Criciúma Operário 2 x 1 Ferroviária Remo 3 x 1 Goiás