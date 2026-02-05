Vasco domina a partida, desperdiça oportunidades e cede empate contra a Chapecoense
Equipes empataram em 1 a 1 com direito a golaço de falta de Jean Carlos no final do jogo
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco e a Chapeconese ficaram no empate em 1 a 1, na noite desta quinta-feira (5), em São Januário, pela segunda rodada do Brasileirão. O Gigante da Colina saiu na frente com um gol de Puma, mas a Chape empatou na reta final com um belo gol de falta de Jean Carlos.
Cuiabano chega ao Rio para assinar com o Vasco e projeta estreia: ‘Estou apto para jogar’
Vasco
Reforço do Vasco já foi treinado por Maradona e tem nome inspirado em algoz do Brasil
Vasco
Vasco busca reforço para o meio-campo, mas mantém cautela no mercado
Vasco
Como foi Vasco x Chapecoense?
O primeiro tempo foi de total domínio do Vasco. Jogando diante de sua torcida, a equipe comandada por Fernando Diniz controlou as ações da partida e terminou a etapa inicial com 73% de posse de bola e 17 finalizações, contra apenas uma da Chapecoense.
Brenner teve uma grande oportunidade de marcar após bela enfiada de bola de Philippe Coutinho, mas acabou desperdiçando o cara a cara com o goleiro Léo Vieira. O atacante recém-contratado ainda chegou a balançar as redes, porém o árbitro marcou falta de Nuno Moreira sobre o goleiro adversário, em um lance que dividiu a opinião dos torcedores.
Logo na volta do segundo tempo, a Chapecoense não aguentou a pressão cruz-maltina. Andrés Gómez fez um cruzamento pela esquerda, a bola atravessou a zaga e encontrou Puma Rodríguez, artilheiro do Vasco em 2026, livre para abrir o placar.
Mesmo após o gol, o Vasco seguiu criando as melhores oportunidades. Brenner perdeu mais uma chance na pequena área, e Coutinho quase marcou por cobertura após uma saída estranha do goleiro adversário.
A Chapecoense basicamente só atacava quando o Vasco errava na posse de bola e a equipe catarinense conseguia a recuperação. Já nos acréscimos, em uma falta de fora da área, o meia Jean Carlos, conhecido por sua boa batida na bola parada fez uma cobrança basicamente perfeita e empatou a partida
O Gigante da Colina teve, até aqui, sua melhor atuação na temporada de 2026, mas pecou justamente no principal: a eficiência. Com amplo domínio da partida e diversas oportunidades criadas, o Vasco não conseguiu transformar o volume de jogo em gols. Em um lance isolado na segunda etapa — e com mérito da Chapecoense — o adversário arrancou um ponto fora de casa. Os aplausos que pareciam encaminhados ao apito final deram lugar a vaias e críticas ao trabalho de Fernando Diniz.
O que vem por aí?
O Vasco enfrenta o Botafogo no próximo domingo (8), às 18h (de Brasília), em São Januário, em busca de uma vaga na próxima fase do Campeonato Carioca. Já a Chapecoense faz o segundo jogo das quartas de final do Catarinense contra o Cricíuma, no domingo, às 19h (de Brasília).
➡️ Clássico da Amizade! Aposte na partida entre Vasco e Botafogo no Cariocão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Confira as informações do jogo entre Vasco X Chapecoense
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X CHAPECOENSE
CAMPEONATO BRASILEIRO - 2ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: São Januário (RJ)
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Brigida Cirilo Ferreira
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira
⚽ Gols: Puma Rodríguez,
🟨 Cartões amarelos:
🟥 Cartões vermelhos:
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Escalação do Vasco (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (João Victor); Barros, Thiago Mendes (Hugo Moura) e Coutinho (Rojas); Nuno Moreira (Marino), Andrés Gómez e Brenner (David).
Escalação da Chapecoense (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)
Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo (Rubens) e Eduardo Doma; Everton, Camilo (Jean Carlos), Rafael Carvalheira (David), Giovanni Augusto (Higor Meritão) e Walter Clar; Garcez e Ítalo (Marcinho).
Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias