Martinelli explica problema do Fluminense em empate com Bahia: 'Um ponto amargo'
Jogador falou na saída de campo
Após o empate do Fluminense com Bahia em 1 a 1 pelo Brasileirão, Martinelli falou na saída de campo. O jogador lamentou o resultado, classificando o empate como amargo. O volante avaliou que o Flu criou para vencer, mas faltou matar o jogo.
— A gente fez um grande jogo. O nosso primeiro tempo foi muito bom, faltou a gente matar o jogo. Fizemos o primeiro gol, tivemos chances de fazer o segundo, o terceiro, no segundo tempo também. O Campeonato do Brasileiro é difícil, a gente tinha que ter matado o jogo antes, criamos para isso. Infelizmente depois da segunda etapa tomamos um gol ali, mas é levantar a cabeça. A gente sabe que é difícil jogar aqui contra eles, que é um grande time, muito bem treinado. Agora é descansar, domingo tem jogo pelo Carioca, depois Brasileiro novamente. Esse um ponto é um ponto amargo para a gente. A gente queria os três pontos aqui, mas agora é levantar a cabeça e seguir trabalhando.
Bahia x Fluminense
Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova já virou sinônimo de jogão, e na noite desta quinta-feira não foi diferente. Em partida cheia de alternativas, expulsão e finalizações para os dois lados, os tricolores ficaram no empate por 1 a 1 pela segunda rodada do Brasileirão, com gols de John Kennedy, no primeiro tempo, e Cristian Olivera, já na segunda metade da etapa final. O resultado deixa as duas equipes estacionadas no meio da tabela da Série A, com quatro pontos.
✅Ficha técnica
BAHIA 1 x 1 FLUMINENSE
2ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de fevereiro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: John Kennedy, 19'/1ºT (Fluminense) | Cristian Olivera, 32'/2ºT (Bahia);
🟨 Cartões amarelos: Nonato, Jemmes, Lima (Fluminense);
🟥 Cartões vermelhos: Dell (Bahia);
🧑🤝🧑 Público pagante: 40.310;
💸 Renda: R$ 1.288.775,50.
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Erick) e Everton Ribeiro; Ademir (Sanabria), Erick Pulga (Cristian Olivera) e Willian José (Dell).
FLUMINENSE (Técnico: Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Martinelli (Lima), Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Serna (Santi Moreno) e John Kennedy.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Evandro de Melo Lima (SP);
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
Tudo sobre
