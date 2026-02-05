Zubeldía após Bahia x Fluminense: 'Em situações de mano a mano, você mata o jogo'

Após o empate do Fluminense com Bahia em 1 a 1 pelo Brasileirão, Zubeldía falou em entrevista coletiva. O treinador lamentou o resultado, mas valorizou a atuação do time. O Tricolor saiu na frente do placar e teve oportunidades de ampliar o resultado, mas empilhou chances perdidas e viu o adversário buscar o empate.

— Todos nós sabemos bem, inclusive os jogadores. Quando aparecem situações de mano a mano com o goleiro, você está vencendo por 1 a 0, essas são as jogadas típicas em que você mata o jogo. É a terceira vez que jogo em Salvador, costumam ser partidas um pouco mais abertas. E nesse jogo aberto que os dois times propõem, com posse de bola e, em alguns momentos, transições, a famosa contundência é sempre muito importante, sobretudo para conquistar pontos fora de casa.

Depois de lamentar as chances perdidas, Zubeldía elogiou a atuação do time, principalmente no primeiro tempo.

— Também preciso destacar que as jogadas que criamos foram boas. O time teve bons momentos e também sofreu em alguns trechos da partida, como costuma acontecer aqui na Bahia, porque o Bahia é um bom time. O resultado, no geral, tem relação com o desenvolvimento do jogo, onde as duas equipes criaram situações. Fico com a sensação de que nós, dentro da partida, tivemos a oportunidade de matar o jogo. E essa é a sensação amarga que fica quando empatamos em 1 a 1. Mas o desenvolvimento geral, acredito que o empate está dentro do contexto futebolístico.

Sobre Everaldo não ter sido relacionado

— Sobre o Everaldo: ele está analisando a situação dele, a diretoria também está analisando a situação dele, e isso é tudo o que posso dizer. Se existe algo concreto que impeça ele de jogar, eu não estou a par. É um tema que deve ser tratado entre o jogador e a diretoria.

Alternativas para posição de centroavante

— Podemos ter o Matheus Reis e o Keven. Keven é um nome mais natural, e o Matheus está trabalhando na posição. Outra opção pode ser algum outro jogador que joga como falso 9. Mas temos que pensar, estamos analisando as opções. A boa notícia é que o John Kennedy está bem.

Bahia x Fluminense

Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova já virou sinônimo de jogão, e na noite desta quinta-feira não foi diferente. Em partida cheia de alternativas, expulsão e finalizações para os dois lados, os tricolores ficaram no empate por 1 a 1 pela segunda rodada do Brasileirão, com gols de John Kennedy, no primeiro tempo, e Cristian Olivera, já na segunda metade da etapa final. O resultado deixa as duas equipes estacionadas no meio da tabela da Série A, com quatro pontos.

Willian José e Jammes disputam bola pelo alto em Bahia x Fluminense (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)

